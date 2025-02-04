魯比歐代理國際開發署長 馬斯克：關閉勢在必行

川普政府裁撤國際開發總署，圖為民主黨國會議員3日在該署總部前面，加入抗議行列。(路透)

國務卿魯比歐(Marco Rubio)3日宣布兼任國際開發署(USAID)代理署長，證實國務院 已經接管USAID，同時馬斯克 (Elon Musk)也透露關閉USAID勢在必行，不過國會民主黨人決定反擊，參議員放話要擋下所有國務院人事案，直到USAID恢復運作。

有線電視新聞網(CNN)報導，魯比歐3日發函給國會外交和撥款委員會負責人，表示授權馬洛可(Pete Marocco)「開始審查並展開重組USAID的可能行動，要盡一切可能提高效率以符合國家利益」並重申：「國務院和其他相關單位將與國會以及相關委員會協商，重組或收編USAID旗下部分局處單位與組織。」

在川普 首個任期擔任USAID官員的馬洛可同時擔任國務院援外主管，負責起草凍結所有援外命令，有匿名人士指控馬洛可「清楚該組織運作卻想法設法要摧毀它」並強調：「對USAID而言，就是末日降臨。」

同時負責推動聯邦政府改革的全球首富馬斯克3日稍早也透露：「針對USAID的事情，我已和川普總統詳細討論，他同意我們應該關閉此機構。」

至於川普本人也在2日晚間公開表達對USAID的不滿：「這個機構一直以來就是由一群激進瘋子在管理，我們要把他們趕出去，然後再考慮今後出路。」

2日午夜USAID員工接獲電子郵件告知不用再進辦公室：「依USAID領導高層指示，總部訂於2025年2月3日(周一)關閉，除了高層個別聯絡的辦公與維修人員，原本在總部上班的職員自明日起，改為居家上班。」

民主黨人紛紛譴責川普未與國會協商，擅自關閉聯邦機構簡直是藐視國法，聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)指出：「我們會善用參院擁有的一切權利，眾院民主黨人也會這麼做，因為今天我們面臨到憲法危機。」

聯邦參院外交關係委員會委員夏茨(Brian Schatz，夏威夷州)則發表聲明強調：「除非這種公開的專制行動被逆轉，讓USAID再次運作，否則我會全面杯葛川普政府的國務院人事案。」並重申：「川普與馬斯克不能只憑一支筆來解決問題，他們需要取得法律授權。」