紐時分析：川普處權力巔峰 且看蜜月期多久

川普總統重返白宮，紐約時報質疑他能威風多久，令人拭目以待。(美聯社)

紐約時報報導，新總統就職典禮往往令人感覺像政黨新時代來臨，回顧歷任前總統雷根、柯林頓、布希、歐巴馬等皆然，但川普 總統的第二場就職典禮卻感覺不同；川普正值權力之巔，但共和黨 形同一人政黨，川普能威風多久，讓人拭目以待。

紐時指出，川普時代實際始於八年前，拜登 就任讓川普「中場休息」，而川普20日重回鞏固他作為共和黨領袖的位置，等同宣告「抵抗運動」一敗塗地。

如今，共和黨由一個人所定義，且比過去數十年的任一政黨都明顯，川普四年後就要卸任，這只是他主宰美國政治舞台的一半時間。

過去幾年來，民主黨較不由特定政治人物或願景所侷限定義，且因該黨的主張和反對川普的激烈辯論而陷入紛亂。

川普在就職演說中說：「我在這裡，美國人民已經表態。」

紐時分析，川普是位處權力巔峰的總統，卻也比現代任何一位新就任的前總統，更接近跛腳鴨時期，其最大的不確定性在於這種矛盾將如何在川普實行議程和控制共和黨選民方面發展。

川普迫不及待運用權力，發布一系列移民、能源相關的行政命令，且在聯邦政府中推行多元化措施；川普雷厲風行，甚至早在就職後、宣示前的集會上，便簽署第一道命令，這是因為他相信他與支持者的蜜月期將持續，否則如此作為恐招致反彈。

川普已經歷許多史無前例的事，包括否認2020年大選結果，引發國會暴亂，遭起訴定罪，同時不否認放眼第三個任期。

川普20日在就職演說中表示：「我現在站在你們面前，證明你們永遠不該相信，有些事不可能做到；在美國，我們最擅長解決不可能的事。」

共和黨民調專家布利薩德(Robert Blizzard)指出，川普有獨特的機會，卻也需要迅速採取行動。布利薩德說：「選民想要改變，且如願以償。」