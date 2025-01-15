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提不出一招畢命新事證 民主黨阻赫塞斯人事案力量變弱

記者顏伶如／綜合報導
參院軍事委員會兩黨參議員14日就國防部長提名人赫塞斯，進行提名聽證。左為共和黨委員會主席威克爾，右為民主黨副主席李德。(美聯社)
參院軍事委員會兩黨參議員14日就國防部長提名人赫塞斯，進行提名聽證。左為共和黨委員會主席威克爾，右為民主黨副主席李德。(美聯社)

「國會山莊報」(The Hill)分析，民主黨希望擋下國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)任命案，但14日在聽證會上卻拿不出一招畢命的新事證，阻撓力量明顯變弱。

報導指出，聯邦調查局(FBI)日前完成赫塞斯背景調查，也沒有讓更多共和黨參議員因此加入反對赫塞斯的行列。背景調查報告到目前為止只有參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)主席威克爾(Roger Wicker)、參院軍事委員會資深民主黨成員李德(Jack Reed)看過，還沒有引起大規模政治波瀾。

身為共和黨中間派的緬因州聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)，是還不確定是否支持赫塞斯的搖擺票(swing vote)。柯林斯13日說，根據參院慣例，某些委員會只有委員會主席與資深成員可以閱讀內閣首長被提名人的背景調查報告，但如果參院軍事委員會其他成員也能看到報告將有幫助。

她說：「許多問題紛紛被指出來，我認為全體委員會如果都能看到報告，將會很有幫助。」

「國會山莊報分析，共和黨在參議院享有53席多數，川普新政府所有首長人事案，過關機會都相當高。共和黨要出現至少跑票四張，人事任命案在參院表決時才會受挫。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)表示，任命聽證會必須舉行，但絕大多數參院同僚其實已經做好決定，只要不發生某種極度不尋常的狀況，就會讓川普挑選的執政團隊上台。

川普提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)、聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)，到目前為止都已經獲得共和黨參議員全面支持，人事任命案可望輕鬆過關。參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)主席葛拉斯理(Chuck Grassley)13日說，邦迪人事案將在共和黨大力支持下在委員會順利通過，至於巴特爾任命聽證會時間則要等文件作業完成才能決定。

共和黨 參院 參議員

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