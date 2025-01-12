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理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

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獲提名財長 貝森特退出數十項投資「避免利益衝突」

編譯廖振堯／綜合報導
獲川普提名為財長的對沖基金經理貝森特11日宣布，為避免實際或潛在的利益衝突，他將關閉自己的投資公司、退出數十個基金、信託、投資。(路透)
獲川普提名為財長的對沖基金經理貝森特11日宣布，為避免實際或潛在的利益衝突，他將關閉自己的投資公司、退出數十個基金、信託、投資。(路透)

川普提名的財長貝森特(Scott Bessent)若上任，將領導川普的經濟議程，即減稅、放鬆監管、加徵關稅，同時尋求重新談判貿易協議，預計也會推動比特幣等加密貨幣。目前擔任對沖基金經理的億萬富豪貝森特11日宣布，為避免實際或潛在的利益衝突，他將關閉自己的投資公司、退出數十個基金、信託、投資。

紐約時報報導，在致財政部政風處的一封信中，貝森特概述他將採取的措施。他將辭去貝森特-弗里曼家族基金會(Bessent-Freeman Family Foundation)和洛克菲勒大學(Rockefeller University)投資委員會主席的職位；同時關閉2016年創立的對沖基金Key Square Capital Management，該基金吸引了投資人投入45億元，其中包括自由派億萬富翁索羅斯(George Soros)的20億元。貝森特曾是索羅斯的首席操盤者，也是川普的金主和顧問。

這些計畫於11日發布，同時發布的還有他16日參院聽證會前需提交的操守協議和財務披露文件。這些文件顯示了貝森特的財富規模，其資產和投資價值似乎超過7億元，如北達科他州價值2500萬元的農田，主要透過大豆和玉米來獲得收入；或在巴哈馬、南卡羅來納州各有超過2000萬元的豪宅。

貝森特也在退出幾項可能引起潛在利益衝突的投資，包括比特幣交易所交易基金、一個交易人民幣的帳戶、以及他在保守派出版商All Seasons的股份。據一位了解貝森特策略的人士透露，他長期押注美元走強、做空人民幣和日幣。1990年代，貝森特因做空英鎊並為他的索羅斯基金管理公司賺取10億元而出名。作為財長，貝森特還將負責監管美國國債市場，而他持有超過1億元的國債。

內閣官員剝離某些資產和投資的過程可能繁瑣，但有些潛在的稅收優惠；稅法的一項條款允許出售證券後的全部收益，若皆用於購買國債和某些貨幣市場基金，就可以延遲上繳資本利得稅直到賣出為止。

投資 國債 川普

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