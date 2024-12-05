川普提名阿特金斯任SEC主席 艾薩克曼掌NASA

前聯邦監管官員阿特金斯獲川普提名出任聯邦證券交易委員會主席，外界認為此凸顯川普向加密貨幣業。(路透)

總統當選人川普 4日宣布，即將提名前聯邦監管官員阿特金斯(Paul Atkins)出任聯邦證券交易委員會(SEC)主席，華盛頓郵報認為此一人選代表華府對加密貨幣 業政治態度大轉變；另外，川普提名多次自費搭乘SpaceX太空 船前往太空、並做首次民間太空漫步的億萬富翁艾薩克曼(Jared Isaacman)，出任太空總署(NASA)署長。

華郵表示，川普提名阿特金斯，代表證管會的角色由本來的監管華爾街，出現重大轉變，共和黨治下的證管會將鬆綁監管法規，且將放寬一些執法力道。

此外，任命阿特金斯也凸顯川普積極向加密貨幣業示好；川普一度譏笑該產業是「騙局」，但選舉前幾個月，加密貨幣業的決策人物、投資人大舉資助川普的選戰，希望取得華府對該產業更正面的法規。

川普在自己真實社群(Truth Social)社媒貼文表示，阿特金斯素以支持法規要符合共識而聞名，相信強健、創新的資本市場能呼應投資人的需求，提供資本而讓美國經濟變為全球最佳；「他也察覺到數位資產等其他創新，對於讓美國比以往更偉大至關重要」。

億萬富翁艾薩克曼獲川普提名出任太空總署署長，他多次自費搭乘SpaceX太空船前往太空。(路透)

美聯社報導，41歲的艾薩克曼是信用卡處理公司的創辦人兼執行長，自從2021年買SpaceX特許機位前往太空之後，便與馬斯克密切合作；今年9月的太空行程中，更短暫由太空艙出外，測試SpaceX的新款太空漫步太空服。

艾薩克曼若獲參院同意，將取代現年82歲的尼爾森(Bill Nelson)，出任NASA署長。他表示自己獲得川普提名非常榮幸，很感謝能有服務NASA的機會。他透過X社媒平台表示，自己很幸運能由太空看見壯麗的地球，美國率先進行人類史上最不平凡的旅程，自己感到澎湃萬分。

億萬富翁艾薩克曼獲川普提名出任太空總署署長，他多次自費搭乘SpaceX太空船前往太空。(美聯社)

馬斯克也由X社媒向艾薩克曼致賀，說艾薩克曼是能力強、操守高的人。