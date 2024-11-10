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紐時：川普走馬上任 擬再退出巴黎氣候協定

編譯高詣軒／綜合報導
2017年綠色和平組織戴時任美國總統川普面具，坐在捷克首都布拉格美國使館前，抗議他讓美國退出巴黎氣候協定。(路透)
2017年綠色和平組織戴時任美國總統川普面具，坐在捷克首都布拉格美國使館前，抗議他讓美國退出巴黎氣候協定。(路透)

「紐約時報」報導，美國總統當選人川普的政權交接小組正籌畫明年1月川普就任後再次退出巴黎氣候協定，並縮減美國西部若干國家保護區範圍，以擴大鑽探和採礦，還預計恢復對亞洲和歐洲出口液化天然氣的新許可。

川普的交接團隊已為此擬定多份氣候、能源相關行政命令和總統公告。除前述措施，還將不准加州等州設定比聯邦政府更嚴格的汙染標準，並裁撤各局處中，致力防止貧窮社群承受過度汙染衝擊的辦公室。部分該團隊成員還研議將美國環保署(EPA)總部及其7000名雇員遷出華府。

川普也有意在白宮設置一位統整各單位政策的專責高官，以利減少監管並增產煤、石油和天然氣。共和黨籍北達科他州長柏根為人選之一，他是川普選戰的重要能源事務顧問。川普第一任期的能源部長、前汽車業說客布魯伊特也被點名。

川普交接團隊發言人李威特雖不願向紐時證實前述動作。但她回應路透詢問時則說，5日大選結果相當於授權川普兌現競選承諾。

巴黎氣候協定在2015年聯合國氣候變化綱要公約第21次締約方會議(COP21)通過，旨在21世紀結束前，控制全球氣溫增幅在工業化前的攝氏兩度內。

川普2017年宣布退出該協定。2019年11月美國正式就此事通知聯合國，時任國務卿龐培歐指稱該協定不利美國商業；川普同年八月則說，能源是美國財富根基，不願為了再生能源等「夢想」，犧牲美國富饒的化石燃料財富。

美國退出該協定於2020年11月生效，但拜登翌年1月就任總統後，旋即讓美國重新加入。

川普也在2017年調整部分國家保護區範圍，使幾個美洲原住民部落視為神聖的數十萬英畝土地，可用於採礦等開發。拜登2021年恢復熊耳、大階梯–艾斯卡蘭蒂與東北峽谷和海山國家海洋保護區的面積。但紐時報導，川普回任後將立即重畫熊耳、大階梯–艾斯卡蘭蒂國家保護區界線。

六位知情人士向紐時說，川普交接團隊規畫能源和環境議程時借重兩位川普舊臣，即前內政部長柏恩哈德和前環保署長惠勒。兩人曾分別為石油、燃煤業遊說。川普已示意歡迎柏恩哈德回任內政部或白宮等要職。

2016年負責川普政府環境部門交接的幕僚艾貝爾說，目前川普團隊正拿拜登上任第一天、第一周和第一個月的作為當模板，「我們會看拜登做了什麼」。

今年聯合國氣候峰會(COP29)11日至22日將在亞塞拜然首都巴庫召開，與會國大多加入巴黎氣候協定。

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