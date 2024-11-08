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掌控最高院、RNC 川普再次執政比第一任更有權力

記者顏伶如／綜合報導
共和黨總統當選人川普。(路透)
共和黨總統當選人川普。(路透)

新聞周刊(Newsweek)分析，共和黨總統當選人川普再度執政之後，將比第一任期間更有權力，能夠挑戰川普的管道並不多，可以完全貫徹他的意志。

相較於贏得2016年大選之後的第一次執政，第二任川普政府更加擴權的三大理由包括：

●川普牢牢控制保守派居多數的最高法院

執政四年期間，川普完成三位保守派大法官的人事任命。保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)過世之後，川普任命戈薩奇(Neil Gorsuch)遞補遺缺。經常投下關鍵搖擺票的大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)2018年請辭後，川普將卡瓦諾(Brett Kavanaugh)送進最高法院。

2020年，自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)87歲高齡辭世，川普完成巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命，保守派大法官與自由派大法官成為6票對3票的局面。

●兒媳賴拉‧川普(Lara Trump)是共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)共同主席

共和黨由川普家族掌握之後，川普居於更為有利的地位能夠展現權力，在黨內遭遇反對意見的機會大減。

相形之下，2020年12月中旬，川普曾要求當時的共和黨全委會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)幫忙宣傳密西根州投票機遭人動手腳的選舉陰謀論，但遭麥克丹尼爾拒絕。

●最高法院賦予川普龐大的免責空間

最高法院在今年7月1日的判決當中，為川普提供比第一任更加廣泛的免責空間，總統行為可以不受司法究責。對於向川普展開調查的聯邦檢察官來說，最高法院判決帶來危機。

新聞周刊分析，川普第二任一上台就擁有強大的司法保護罩，將可以放手落實各種競選政見，不必擔心日後可能面臨法律究責的潛在後果。

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