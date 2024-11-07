我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

中央社／華盛頓6日綜合報導
圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)
圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

殘酷的美國大選塵埃落定後，專家們點出導致民主黨候選人賀錦麗無法阻止共和黨對手川普重回白宮的幾大阻力，經濟、移民、執政包袱都是其中幾個原因。

經濟萎靡

1992年，民主黨策士卡維爾（James Carville）在解釋柯林頓（Bill Clinton）勝選原因時，說過一句著名的話：「笨蛋，問題在經濟！（The economy, stupid!）」

30年後，這句格言仍然成立。副總統賀錦麗（Kamala Harris）在與拜登一起入主白宮期間，未能贏得受到通貨膨脹衝擊的選民民心。

在後疫情時代的通膨浪潮中，各國主政政黨都遇到類似挫敗。

儘管近幾個月美國經濟數據逐步好轉，但調查持續顯示選民普遍抱持負面情緒，選戰期間，川普也不斷就民生用品和汽油價格上漲問題砲打賀錦麗。

英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）的雅羅斯（Bernard Yaros）表示：「人們還是認為有通膨問題，他們不像經濟學家看同比增長率，他們看的是價格。」他表示：「生活必需品占去更大部分的家庭預算，這可能讓人們覺得不安。」

移民潮

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，正如川普2016年爆冷出線時一般，移民問題顯然是他2024年獲勝的原因之一。

這次，川普也承諾啟動大規模驅逐行動，遣返拜登-賀錦麗政府時期來到美國的數以百萬計移民。

在拜登發布嚴厲的行政命令後，近幾個月來非法越境人數大幅下降，但過去一年非法越境人數創下歷史新高，川普和其他共和黨人譴責這是「入侵」。

共和黨人認為邊境法案內容太少、推出時間太遲。最終，選民站在了川普陣營這邊。

人口結構變化

初步出口民調顯示，賀錦麗贏得約40%白人選民、超過80%非裔及約一半的西語裔和亞裔選民支持。

儘管川普沒有贏得任何非白人族群的多數，但根據同一項民調，他的非裔支持率上升了個位數，西語裔支持率更是激增兩位數，這是民主黨深感擔憂的趨勢。

南加州大學（University of Southern California）教授蘇洛（Roberto Suro）說：「我們確實看到墨西哥裔美國男性、福音派人士，未受過大學教育者、工人階級…慢慢走向川普。」

他說，「在邊境地區以及受到新移民直接影響的地方」，也可以看到這一趨勢。

出乎所有人預料，川普在女性和年輕族群的表現比2020年更好——儘管墮胎權是關鍵的選戰議題。

太晚參選

拜登去年宣布尋求連任，引起許多民主黨人的擔憂。他如果成功連任，第2次就職總統時將是82歲。

但沒有主要競爭對手選擇挑戰他的黨內提名，有關他可能精神或身體衰退的說法，也全都遭到白宮否認。

但6月與川普的辯論凸顯危機後，人們不斷質疑拜登的精神敏銳度，強大的黨派壓力，終究導致拜登退選。

賀錦麗很快接棒參選，但她只有3個月時間來重整落後的競選活動。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治學者薩巴托（Larry Sabato）說：「民主黨這場災難很大程度可以歸咎於拜登，他根本不該在80多歲時試圖競選連任，最終丟給賀錦麗，讓她在很短的時間內替補上陣，事實證明這時間不夠。」

拜登的包袱

10月8日，賀錦麗上美國廣播公司（ABC）節目「觀點」（The View）時，主持人賀斯汀（Sunny Hostin）問她：「如果有的話，妳會做哪些有別於過去4年拜登總統做過的事情嗎？」

賀錦麗遲疑一會兒後回答，「我現在一件也想不出來」。

正如歐巴馬前幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）先前在美國有線電視新聞網（CNN）上所說，那次訪談對賀錦麗是一場「災難」。

川普沒有錯過這個機會，在造勢會上播放了這段影片，也在許多電視廣告中強調這一點。

大選熱門話題

川普 賀錦麗 拜登

上一則

川普內閣會找誰？大金主貝森特想接財長 傳已開始挑副手

下一則

不滿移民、經濟 美國民眾擁抱川普保守政見

延伸閱讀

川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接

川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接
不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係

不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係
拜登讚賀錦麗領軍歷史性競選：沒選錯人

拜登讚賀錦麗領軍歷史性競選：沒選錯人
加州2政治明星…賀錦麗輸選戰 紐森獲轉機

加州2政治明星…賀錦麗輸選戰 紐森獲轉機

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

2024-11-06 15:37
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」