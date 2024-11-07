賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

殘酷的美國大選塵埃落定後，專家們點出導致民主黨候選人賀錦麗 無法阻止共和黨對手川普 重回白宮的幾大阻力，經濟、移民、執政包袱都是其中幾個原因。

經濟萎靡

1992年，民主黨策士卡維爾（James Carville）在解釋柯林頓（Bill Clinton）勝選原因時，說過一句著名的話：「笨蛋，問題在經濟！（The economy, stupid!）」

30年後，這句格言仍然成立。副總統賀錦麗（Kamala Harris）在與拜登 一起入主白宮期間，未能贏得受到通貨膨脹衝擊的選民民心。

在後疫情時代的通膨浪潮中，各國主政政黨都遇到類似挫敗。

儘管近幾個月美國經濟數據逐步好轉，但調查持續顯示選民普遍抱持負面情緒，選戰期間，川普也不斷就民生用品和汽油價格上漲問題砲打賀錦麗。

英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）的雅羅斯（Bernard Yaros）表示：「人們還是認為有通膨問題，他們不像經濟學家看同比增長率，他們看的是價格。」他表示：「生活必需品占去更大部分的家庭預算，這可能讓人們覺得不安。」

移民潮

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，正如川普2016年爆冷出線時一般，移民問題顯然是他2024年獲勝的原因之一。

這次，川普也承諾啟動大規模驅逐行動，遣返拜登-賀錦麗政府時期來到美國的數以百萬計移民。

在拜登發布嚴厲的行政命令後，近幾個月來非法越境人數大幅下降，但過去一年非法越境人數創下歷史新高，川普和其他共和黨人譴責這是「入侵」。

共和黨人認為邊境法案內容太少、推出時間太遲。最終，選民站在了川普陣營這邊。

人口結構變化

初步出口民調顯示，賀錦麗贏得約40%白人選民、超過80%非裔及約一半的西語裔和亞裔選民支持。

儘管川普沒有贏得任何非白人族群的多數，但根據同一項民調，他的非裔支持率上升了個位數，西語裔支持率更是激增兩位數，這是民主黨深感擔憂的趨勢。

南加州大學（University of Southern California）教授蘇洛（Roberto Suro）說：「我們確實看到墨西哥裔美國男性、福音派人士，未受過大學教育者、工人階級…慢慢走向川普。」

他說，「在邊境地區以及受到新移民直接影響的地方」，也可以看到這一趨勢。

出乎所有人預料，川普在女性和年輕族群的表現比2020年更好——儘管墮胎權是關鍵的選戰議題。

太晚參選

拜登去年宣布尋求連任，引起許多民主黨人的擔憂。他如果成功連任，第2次就職總統時將是82歲。

但沒有主要競爭對手選擇挑戰他的黨內提名，有關他可能精神或身體衰退的說法，也全都遭到白宮否認。

但6月與川普的辯論凸顯危機後，人們不斷質疑拜登的精神敏銳度，強大的黨派壓力，終究導致拜登退選。

賀錦麗很快接棒參選，但她只有3個月時間來重整落後的競選活動。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治學者薩巴托（Larry Sabato）說：「民主黨這場災難很大程度可以歸咎於拜登，他根本不該在80多歲時試圖競選連任，最終丟給賀錦麗，讓她在很短的時間內替補上陣，事實證明這時間不夠。」

拜登的包袱

10月8日，賀錦麗上美國廣播公司（ABC）節目「觀點」（The View）時，主持人賀斯汀（Sunny Hostin）問她：「如果有的話，妳會做哪些有別於過去4年拜登總統做過的事情嗎？」

賀錦麗遲疑一會兒後回答，「我現在一件也想不出來」。

正如歐巴馬前幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）先前在美國有線電視新聞網（CNN）上所說，那次訪談對賀錦麗是一場「災難」。

川普沒有錯過這個機會，在造勢會上播放了這段影片，也在許多電視廣告中強調這一點。