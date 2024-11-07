不滿移民、經濟 美國民眾擁抱川普保守政見

川粉慶勝選 美國總統當選人川普的支持者五日在拉斯維加斯艾亨飯店參加觀選派對，歡呼慶祝川普勝選。（美聯社）

前總統川普 反對額外援助烏克蘭，批評美國被非法移民 入侵，還宣稱將對中國等國加徵關稅 。他在5日的總統大選風光勝出，反映許多美國民眾擁抱川普的保守政見，以及美國主流民意轉向保守主義。

紐約時報6日報導，川普利用民眾對移民的恐懼、對經濟的擔憂來擊敗對手，他這次勝出，顯示美國將迎接孤立主義、廣泛關稅和秋後算帳。法新社同日指出，川普有關移民的末日式警告和保守孤立主張，打動受後疫情經濟所苦、渴望跳脫拜登執政的選民。

拜登政府任內向烏克蘭提供巨額援助，副總統賀錦麗一再重申力挺烏克蘭，多次會晤烏國總統澤倫斯基。反觀川普雖承諾終止俄烏戰爭，但反對向基輔提供額外軍援和金援。

川普在上個任期就任第一天就宣布退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，隨後陸續退出巴黎氣候協定、聯合國教科文組織等國際機構，甚至威脅退出世界貿易組織和北約組織。

拜登政府後來雖重返某些國際機構，但對於自貿協定這類開放市場機制絕口不提，只因美國主流民意轉向保守孤立，許多人逐漸接受川普說法，認為自由貿易只會讓工作機會流失。

川普這次選戰不斷強調要以關稅迫使製造業回流美國，創造工作機會，從川普在決勝州一路領先的狀況來看，不少美國人認同他的主張。

川普10月曾在一場造勢上，痛批拜登政府處理非法移民的作法，稱美國「猶如世界的垃圾桶」。移民儼然是川普選戰後期重點議題，他向選民揭示，關閉邊境、驅逐非法移民是美國當前最緊迫要務。這又是另一個走向孤立保守的主張。

美聯社也指出，廣泛調查全美逾11萬選民的AP VoteCast發現，川普支持者大多聚焦移民和通膨問題。

路透／益普索9月11至12日實施的民調顯示，約五成六登記選民說，較可能支持提倡對所有進口品加徵10%關稅或新稅，以及對中國進口品加徵60%關稅的候選人。

紐時也指出，時值美國深陷對立，選民擁抱川普承諾，樂見他來帶領美國遠離國際牽連和全球衝突，盡力防堵美墨邊境，並透過19世紀式的關稅措施來讓美國製造業復甦、重振經濟。