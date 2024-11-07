不滿移民、經濟 美國民眾擁抱川普保守政見
前總統川普反對額外援助烏克蘭，批評美國被非法移民入侵，還宣稱將對中國等國加徵關稅。他在5日的總統大選風光勝出，反映許多美國民眾擁抱川普的保守政見，以及美國主流民意轉向保守主義。
紐約時報6日報導，川普利用民眾對移民的恐懼、對經濟的擔憂來擊敗對手，他這次勝出，顯示美國將迎接孤立主義、廣泛關稅和秋後算帳。法新社同日指出，川普有關移民的末日式警告和保守孤立主張，打動受後疫情經濟所苦、渴望跳脫拜登執政的選民。
拜登政府任內向烏克蘭提供巨額援助，副總統賀錦麗一再重申力挺烏克蘭，多次會晤烏國總統澤倫斯基。反觀川普雖承諾終止俄烏戰爭，但反對向基輔提供額外軍援和金援。
川普在上個任期就任第一天就宣布退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，隨後陸續退出巴黎氣候協定、聯合國教科文組織等國際機構，甚至威脅退出世界貿易組織和北約組織。
拜登政府後來雖重返某些國際機構，但對於自貿協定這類開放市場機制絕口不提，只因美國主流民意轉向保守孤立，許多人逐漸接受川普說法，認為自由貿易只會讓工作機會流失。
川普這次選戰不斷強調要以關稅迫使製造業回流美國，創造工作機會，從川普在決勝州一路領先的狀況來看，不少美國人認同他的主張。
川普10月曾在一場造勢上，痛批拜登政府處理非法移民的作法，稱美國「猶如世界的垃圾桶」。移民儼然是川普選戰後期重點議題，他向選民揭示，關閉邊境、驅逐非法移民是美國當前最緊迫要務。這又是另一個走向孤立保守的主張。
美聯社也指出，廣泛調查全美逾11萬選民的AP VoteCast發現，川普支持者大多聚焦移民和通膨問題。
路透／益普索9月11至12日實施的民調顯示，約五成六登記選民說，較可能支持提倡對所有進口品加徵10%關稅或新稅，以及對中國進口品加徵60%關稅的候選人。
紐時也指出，時值美國深陷對立，選民擁抱川普承諾，樂見他來帶領美國遠離國際牽連和全球衝突，盡力防堵美墨邊境，並透過19世紀式的關稅措施來讓美國製造業復甦、重振經濟。
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