WSJ分析：共和黨鞏固「勞工階級政黨」招牌

10月24日，前總統川普在亞利桑納一場造勢集會上跟支持者互動。路透

華爾街日報(WSJ)6日分析，共和黨 在這次大選鞏固「勞工 階級政黨」(Working-Class Party)的招牌，訴求獲得各族裔選民支持；少數族裔選民、沒有大學學歷選民較青睞共和黨總統候選人川普 ，民主黨總統候選人賀錦麗則保住專業階級選民基本盤。

報導指出，2016年，川普把共和黨轉變成代表白人、勞工階級民眾的政黨，根據選舉日投票初步統計，今年大選川普進一步把共和黨成功塑造成能夠吸引所有種族勞工的政黨。憑藉著沒有大學學歷廣大選民的力挺，川普就足以重返白宮。

沒有上過四年制大學的白人選民通常被稱為勞工階級選民(working-class voters)，隨著美國人口趨於多元化、教育水準提升，這個族群變得越來越小。共和黨這回並不是在逐漸縮水的勞工階級選民裡拉票，而是靠著少數族裔選票發揮截長補短效果。

根據「美聯社投票調查」(AP VoteCast)初步開票統計，非洲裔選民與拉丁裔選民今年比2020年大選更傾向支持川普，這股趨勢在男性選民當中尤其明顯，支持川普的非洲裔選民比2020年選舉多了一倍，來到15%，支持川普的拉丁裔選民也比2020年增加6%，來到41%。這兩大族群選民不論是否有大學學歷，支持川普比例同樣提高，但沒有大學學歷者支持度成長較多。

在所有族裔的沒有大學學歷選民裡，川普支持度超過賀錦麗12%，相較之下2020年時川普只比拜登總統領先4%。對於共和黨來說，這是重要的趨勢轉變，因為沒有大學學歷者占所有選民將近60%。

對照之下，賀錦麗在具有大學學歷的選民當中，支持度比2020年大選時民主黨表現退步了1%。

華爾街日報分析，美國政治如今出現重要的區分：美國社會越來越少因為種族或族裔產生立場分歧，但全國各地的都會區專業階級選民，卻與勞工階級選民的立場漸行漸遠。

共和黨民調專家羅勃茲(Micah Roberts)分析，從華爾街日報與國家廣播公司新聞部聯合民調來看，2012年時民主黨的政黨支持度有9%，今年則降低1%，白人男性勞工尤其明顯。

羅勃茲說，白人男性勞工轉向支持共和黨，共和黨在這次選舉還爭取到沒有大學學歷的非洲裔、拉丁裔男性支持。

5日選舉剛勝出的共和黨籍印地安納州聯邦參議員班克斯(Jim Banks)，擔任印州聯邦眾議員任內在2020年川普敗選過後曾在一份備忘錄中分析，以企業利益為主的文化精英跟全國其他民眾之間形成的隔閡，彷彿是川普送給共和黨的「政治禮物」(political gift)，讓共和黨獲得發展基礎。