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無論賀錦麗或川普主政都牽動全球貿易 美中關係難改善

編譯季晶晶、葉亭均／綜合外電
美國總統大選結果如何，將對全球貿易前景造成深遠影響，預計不管誰勝選，美中貿易壁壘都將持續增加。圖為山東青島的貨櫃碼頭，正準備將中國產品運往美國。(美聯社)
美國總統大選結果如何，將對全球貿易前景造成深遠影響，預計不管誰勝選，美中貿易壁壘都將持續增加。圖為山東青島的貨櫃碼頭，正準備將中國產品運往美國。(美聯社)

媒體分析，美國總統大選結果將對全球貿易前景造成深遠影響，不管誰勝選，華府和北京都很難改善關係，貿易壁壘將持續增加，但對台海與國際貿易影響最大的可能性，為共和黨總統候選人川普二度入主白宮，看待台灣的角度將偏向財務考量，普遍課徵關稅也將導致美國在全球貿易占比下滑，將長期衝擊全球貿易。

彭博資訊與MkarketWatch剖析，若賀錦麗勝選，她的外交與貿易政策雖不會完全與現任總統拜登相同，但相較於川普，較可能延續現有貿易與美中政策，注重國家安全和出口管制，不過她主政後的管制措施仍將視情勢疊加。

川普已揚言對進口產品全面課徵10%關稅，對中國進口產品課徵60%以上關稅，並已公開批評美國協防台灣的承諾，引發台灣可能會在美中緊張升溫時遭遺棄的憂慮。

彭博資訊指出，川普勝選後可能不會把支持台灣防禦列為優先事項，但放棄也無利可圖，還可能引發經濟和外交政策大災難，若他再次入主白宮，更可能情境是，台海摩擦增加，美國將以經濟議題同時加強施壓台北和北京政府，例如美國對台灣的貿易逆差，以及台灣在美投資。

川普也是美中關係一大變數，他可能透過達成交易，推動美中緊張降級，但更可能的情況是開徵新關稅。他4日強硬威脅，除非墨西哥和中國採取行動阻止芬太尼(fentanyl)流入美國，否則將以關稅施以懲罰。

經濟學家指出，川普的關稅計畫將摧毀1945年之後的全球貿易秩序，並可能引發其他國家報復。根據川普目前的政見，美國平均關稅稅率將升抵逾20%，為20世紀以來首見，根據彭博計算，美國在全球貨物貿易占比將因此從21%降至9%，中國對美出口銳減90%，加拿大和墨西哥對美出口減少大約50%。

全美零售聯盟(NRF)也警告，川普全面關稅提案若付諸實施，從服飾、玩具、家電家具到旅行用品價格將飆漲，美國消費者一年將損失多達780億美元的購買力。

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