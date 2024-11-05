無論美大選結果 台學者：美仍會對台「去風險化」

美國財政部長葉倫於2022年曾表示，台灣是世界上唯一擁有最先進半導體的來源，這會對美國的國家安全造成風險。美聯社

美國總統大選 結果牽動全球，尤其美中台關係涉及政治與經濟發展。學者指出不管美國總統大選結果如何，美國除了持續對中國「去風險化」，也對台灣「去風險化」。

陳信宏在「創造企業韌易門-2024供應鏈 韌性提升輔導計畫分享會」上指出，對於「去風險化」，台灣向來的想像都是來自於對岸，「可是有些風險可能來自於台灣本身，像是關鍵材料被反制的問題。」

陳信宏提到，然而從美國政府這幾年的言論就可以看到，美國除了持續對中國「去風險化」，也對台灣「去風險化」。2022年9月美國財政部長葉倫就講過，台灣是世界上唯一擁有最先進半導體的來源，這會對美國的國家安全造成風險。

陳信宏指出，到了2023年11月，美國已經意識到在美國製造晶片之後，然後送到海外去封裝，會形成沒有辦法接受的風險，「於是美國對下游的終端產品的生產過程施加壓力，現在看到一些AI伺服器，電動車，通訊網路，甚至低軌衛星相關的一些領域，要想辦法集中在美國。」

陳信宏表示，白宮更在2023年新成立的內閣級「強化供應鏈韌性委員會」上，宣布30項措施，包括台灣的半導體供應鏈，也成為地緣政治的風險，所以台灣有些半導體製程，也開始得要移到海外，「美國有部分領域對台灣脫鉤，從先進製程到先進封裝，AI伺服器等，美國目的要強化自己的供應鏈價值鏈。」

工研院產科國際所副組長吳佩玲表示，美中貿易戰 與地緣政治，國際情勢變化走向分散風險，成為不可逆的趨勢。「台商目前面臨潛在風險，包括中美貿易戰需分散生產基地，尤其客戶要求在海外生產據點，以及供應商管理複雜、存貨壓力和匯率改變成本優勢等難點。」

吳佩玲認為，透過韌性機制建置、生產彈性需求、供應商管理數位化、供應鏈資訊共享平台設置等強化韌性措施，可以讓台商走入多點遍地開花供應模式。