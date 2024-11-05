我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

單腳站立時間決定健康 研究：超過50歲至少30秒

以史為鑑 美總統大選過後華爾街股市多上漲

無論美大選結果 台學者：美仍會對台「去風險化」

記者林宸誼／台北即時報導
美國財政部長葉倫於2022年曾表示，台灣是世界上唯一擁有最先進半導體的來源，這會對美國的國家安全造成風險。美聯社
美國財政部長葉倫於2022年曾表示，台灣是世界上唯一擁有最先進半導體的來源，這會對美國的國家安全造成風險。美聯社

美國總統大選結果牽動全球，尤其美中台關係涉及政治與經濟發展。學者指出不管美國總統大選結果如何，美國除了持續對中國「去風險化」，也對台灣「去風險化」。

陳信宏在「創造企業韌易門-2024供應鏈韌性提升輔導計畫分享會」上指出，對於「去風險化」，台灣向來的想像都是來自於對岸，「可是有些風險可能來自於台灣本身，像是關鍵材料被反制的問題。」

陳信宏提到，然而從美國政府這幾年的言論就可以看到，美國除了持續對中國「去風險化」，也對台灣「去風險化」。2022年9月美國財政部長葉倫就講過，台灣是世界上唯一擁有最先進半導體的來源，這會對美國的國家安全造成風險。

陳信宏指出，到了2023年11月，美國已經意識到在美國製造晶片之後，然後送到海外去封裝，會形成沒有辦法接受的風險，「於是美國對下游的終端產品的生產過程施加壓力，現在看到一些AI伺服器，電動車，通訊網路，甚至低軌衛星相關的一些領域，要想辦法集中在美國。」

陳信宏表示，白宮更在2023年新成立的內閣級「強化供應鏈韌性委員會」上，宣布30項措施，包括台灣的半導體供應鏈，也成為地緣政治的風險，所以台灣有些半導體製程，也開始得要移到海外，「美國有部分領域對台灣脫鉤，從先進製程到先進封裝，AI伺服器等，美國目的要強化自己的供應鏈價值鏈。」

工研院產科國際所副組長吳佩玲表示，美中貿易戰與地緣政治，國際情勢變化走向分散風險，成為不可逆的趨勢。「台商目前面臨潛在風險，包括中美貿易戰需分散生產基地，尤其客戶要求在海外生產據點，以及供應商管理複雜、存貨壓力和匯率改變成本優勢等難點。」

吳佩玲認為，透過韌性機制建置、生產彈性需求、供應商管理數位化、供應鏈資訊共享平台設置等強化韌性措施，可以讓台商走入多點遍地開花供應模式。

大選熱門話題

供應鏈 美國總統大選 貿易戰

上一則

任期將屆盼留政治遺產 拜登在白宮官邸觀看開票結果

下一則

川普攜夫人梅蘭妮亞在佛州投完票 稱有信心贏得大選

延伸閱讀

川普勝選殺傷力大 分析師：中國刺激規模可能擴大20%

川普勝選殺傷力大 分析師：中國刺激規模可能擴大20%
美大選膠著 中學者：若川普勝 將長時期塑造美內外政策

美大選膠著 中學者：若川普勝 將長時期塑造美內外政策
以史為鑑 美總統大選過後華爾街股市多上漲

以史為鑑 美總統大選過後華爾街股市多上漲
美大選結果難料 賀錦麗「印度老家」村民齊聚神廟祈福

美大選結果難料 賀錦麗「印度老家」村民齊聚神廟祈福

熱門新聞

密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心的無黨派「薩巴托的水晶球」發布美大選最終預測，賀錦麗將勝川普。(路透)

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

2024-11-04 21:02
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56

超人氣

更多 >
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普
華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？