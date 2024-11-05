新聞評論／美國選舉陰謀論瘋傳 少不了馬斯克推波助瀾

馬斯克無疑是本次大選兩組候選人之外的第三點焦點，賓州法院4日判決他的百萬獎金活動可直到選舉日，話題延續到選戰最後一天。（美聯社）

這場峰迴路轉且充滿爭議的美國總統選舉將很快迎來結局，這是一場考驗美國民主品質，也必然影響世界其他人的選舉。自民主黨陣前換將以來，幾乎每月都有驚奇，甚至到選前最後一天還有影響選舉的法院判決，恐怕堪稱史上最有戲劇張力的選戰。

賀錦麗 並不是從初選廝殺出來的總統候選人，共和黨有川普 天天口出狂言，甚至還有狂人馬斯克 （Elon Musk）暗助選舉舞弊言論，辦天天百萬抽獎遊走影響選情的法律灰色地帶。

現任總統拜登在3月中旬取得提名所需的黨代表票數，7月下旬宣布退選，支持賀錦麗（Kamala Harris）接棒；賀錦麗是半世紀以來首位沒參與初選就代表民主黨角逐白宮寶座的候選人。

拜登在川普接受共和黨提名，且選定俄亥俄州聯邦參議員范斯 （JD Vance）搭檔後宣布退選，殺川普一個措手不及，只能不滿賀錦麗出線的正當性不足，有好一段時間，這都是川普抱怨的話題。

也正是因為拜登在6月底與川普的辯論交手慘敗，壓縮賀錦麗與川普競爭時間，兩人最終只參加了一場辯論會，這也是本屆選舉唯一一次的面對面交鋒。

川普本人的經歷十分戲劇性，先是7月初在賓州巴特勒（Butler）躲過一場暗殺，9月在佛州高球俱樂部遭槍手近距離埋伏，川普兩次都在特勤人員的護送下離開現場，第一次右耳受傷，第二次安全無事。

川普的支持者相信他們的教主是「天選之人」，然而，政治暴力的風氣卻是愈演愈烈。

川普宣傳海地移民吃貓狗的謠言，讓當地學校收炸彈威脅只能緊急停課，就在最近，川普一下說不介意讓現場製作假新聞的媒體記者擋子彈，一下問在場支持者他是不是應該反擊批評他的前第一夫人米雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）。

即便川普沒有肢體攻擊米雪兒之意，聽在認為選舉可能再次被偷走的川粉耳中，其實是再次挑動雙邊對立的敏感神經，若有偏激派冒險行動，都將釀成不可收拾的後果。

身為川普超級支持者的億萬富豪馬斯克，行動和言詞都一樣高調不羈。

當川普躲過7月暗殺後，馬斯克在X發文：「沒人嘗試要暗殺拜登／賀錦麗。」文末配上一個思索的表情符號；馬斯克的爭議貼文在引發討論後刪除，他解釋稱自己是在開玩笑。

替川普競選，馬斯克可以說出錢又出力，他邀請川普上X平台對談，參加川普重返巴特勒的造勢助講，還在七個搖擺州對登記選民辦抽獎活動，要選民簽署言論自由與擁槍權的請願書，每天抽一名百萬美元得主。

馬斯克的抽獎行動是否構成買票存在爭議，賓州檢察官以非法抽獎為由狀告馬斯克要求喊停，在聽證過程中，律師承認抽獎並不隨機，而是由馬斯克管理的政治行動委員會挑選適合的發言人；最終，賓州法官駁回檢方觀點，馬斯克依然可以在選舉日當天公布最終得獎者。

華盛頓郵報4日的調查報導也指出，那些認為選舉舞弊的繪聲繪影正在不同社群平台病毒式傳播，其中，少不了馬斯克的推波助瀾。

無論最後誰當選，都會創造歷史。只是今年選舉格外分歧，山雨欲來，擔心會有選民接受不了選舉結果，甚至全美社會都做好選後爆發衝突的心理準備。新總統背負期待上台，首要面臨弭合美國社會分裂的挑戰。