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印第安納瓊斯支持賀錦麗 哈里遜福特：把票投給前進

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印第安納瓊斯支持賀錦麗 哈里遜福特：把票投給前進

中央社／洛杉磯2日綜合外電報導
知名美國影星哈里遜福特在總統大選前夕，拍片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。（歐新社資料照片）
知名美國影星哈里遜福特在總統大選前夕，拍片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。（歐新社資料照片）

知名美國影星哈里遜福特在總統大選前夕，拍片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。高齡82歲的他以演出「星際大戰」以及「法櫃奇兵」等印第安納瓊斯系列電影聞名。

英國「獨立報」（The Independent）報導，哈里遜福特（Harrison Ford）在影片中表示：「當數十名川普（Donald Trump）政府前成員提出警告說，『看在上帝的份上，別再這麼做』，你就得注意了。」

「他們在告訴我們一件重要的事。他們都不是弱者，他們是州長、將軍，挺身而出反對自己一生所支持政黨的領導人。」

哈里遜福特繼續說，對他們很多人而言，這將是他們首次不把票投給共和黨候選人，「因為他們知道這真的很重要」。

他直接將副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其共和黨對手川普做比較，並指出：「賀錦麗將保護你不同意她政策或想法的權利，然後就像我們好幾世紀來做得那樣，我們會進行辯論、一起想辦法，接著前進。另一個傢伙，他要求絕對的忠誠，還說他想要復仇。」

哈里遜福特強調：「我是哈里遜福特，我和其他任何人一樣擁有一票，而我將把這張票投給前進。我將投給賀錦麗。」

他還在另一支影片說明，他不相信賀錦麗及其競選搭檔華茲（Tim Walz）是「完美的」，但這兩人相信「法治」和「科學」。

他談到，川普已花4年時間「擁抱世界各地的暴君」，並讓國家互相對立。

「我們不是這樣的人。我們不需要讓美國再次偉大，我們現在就很偉大了。我們需要的只是再次共同合作，我們需要的是一個為我們所有人服務的總統。」

繼碧昂絲（Beyonce）、泰勒絲（Taylor Swift）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和阿姆（Eminem）之後，哈里遜福特是最新一位表態力挺賀錦麗的明星。同時，川普則獲馬斯克（Elon Musk）、羅素布蘭德（Russell Brand）與梅爾吉勃遜（Mel Gibson）支持。

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