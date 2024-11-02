顛倒羅賓漢？白人勞工挺富翁川普 分析師：會害到自己

愈來愈多勞工，尤其沒有大學學歷的白人勞工轉向支持共和黨，川普(中)在這次選舉可望守住勞工選票的支持基礎。圖為賓州部分鋼鐵工人在上月的一場集會上為川普站台。(路透)

美國總統大選5日舉行，勞工 選民支持動向如何在這次選舉影響重大，兩黨都全力搶攻勞工選票。紐約時報1日分析，民主黨候選人賀錦麗 提出振興勞工階層的多項政見，但共和黨候選人川普 似乎對勞工選民較有說服力；過去幾年，愈來愈多勞工轉而支持共和黨，尤其是沒有大學學歷的白人勞工，川普在這次選舉可望守住勞工選票的支持基礎。不過，專家指出，勞工可能在這次選舉投下對自己不利的一票。

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)10月底全國聯合民調顯示，沒有大學學歷的白人選民中有64%打算投給川普，計畫投給賀錦麗則為34%。賀錦麗在沒有大學學歷的非白人選民裡支持度較高，但少數族裔選民對民主黨的整體支持度，過去幾年則一路下跌，背後因素頗為複雜，除了經濟原因之外，還有文化轉變。

專門研究勞工與勞資關係的賓州州立大學(Pennsylvania State University)教授克拉克(Paul Clark)說，川普崛起政壇之前，白人勞工階級就已經變得日漸保守，更加支持共和黨。

克拉克說，投票給川普儼然已成某種身分象徵：在賓州等決戰州通常代表擁有一輛卡車，也擁有槍枝。

紐約時報分析，川普以「藍領億萬富豪」(blue-collar billionaire)形象自居，擁抱不拘小節的行事風格，經常戴著卡車司機帽(trucker hats)。政治學者說，川普以有錢聞名，這個特點讓他成為許多選民的效法榜樣。

不過，勞工投票傾向的改變也與川普及賀錦麗各自對經濟前途展現不同願景有關。分析師預測，這代表了勞工階級可能在這次選舉，投下傷害自我利益的一票。

數名分析師指出，川普任內於2017年推出的減稅政策，造福對象以富人為絕大多數，川普其他競選政見則可能讓物價上漲，低收入與勞工將受到衝擊，加徵進口關稅的代價通常轉嫁給本土製造業者與消費者，因此大量提高關稅的結果是物價變貴。大規模遣返則可能導致建築業、農業一夕之間勞工短缺，物價上漲火上加油。

前任川普政府財政部稅務分析師、「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)經濟學者金柏莉．克勞辛(Kimberly Clausing)說：「我把這種現象稱為『顛倒的羅賓漢』(Robin Hood in reverse)，貧窮民眾與勞工階級的資源遭到剝奪，轉而流向更高收入的階層。」

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