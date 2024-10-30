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新聞評論／最後結辯 賀錦麗打民主危機牌 川普要修補美國安全

華盛頓記者 張文馨
副總統賀錦麗29日選在華府白宮前造勢，訴求美國民主願景，現場湧入數萬名支持者。（路透）
副總統賀錦麗29日選在華府白宮前造勢，訴求美國民主願景，現場湧入數萬名支持者。（路透）

選戰倒數七天的關鍵時刻，兩黨呈現的是截然不同的國家願景：民主黨賀錦麗主打民主牌，共和黨川普要「修補」美國安全。

繼川普27日選在紐約標誌性的麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)舉行選前大型造勢活動後，賀錦麗29日則選在白宮南側的橢圓形公園（The Ellipse）發表最後「結辯」演說，這裡正是2021年國會暴亂案發生前川普發表講話的地點。

川普不畏起訴他的藍州紐約，直搗黃龍，現場萬頭鑽動，個人足足演說75分鐘。但這場造勢地點，立刻被民主黨人按上是當年美國納粹舉辦活動的地點，更別說喜劇演員辛奇利夫在助講時爆出歧視波多黎各裔的言論，提供了民主黨反擊子彈，也讓川營立馬切割。

選情沉寂的賀華陣營自是想連結日前川普舊屬凱利的說法，指川普羨慕希特勒，並斷言川普是個法西斯主義；加上造勢場合各場歧視言論，替後繼乏力的賀錦麗陣營，帶來新動力。賀錦麗選在白宮橢圓形公園發表演說，就是提醒選民，2020年選輸卻不認輸的川普，2021年1月6日，是如何在同一地點，煽動大批支持者，打砸衝進國會山莊部分議員辦公室；他們占領議場，威脅並阻撓國會認證拜登當選。

賀錦麗在拜登宣布退選後接棒，選情開高走低。川普被打為法西斯的右翼極端後，賀錦麗積極打民主牌，提醒選民不要擁抱川普這個曾棄民主不顧的前總統，甚至自稱就任首日就會獨裁。

根據幕僚事前透露的談話重點，可以發現賀錦麗的說法，與四年前的拜登幾無二致：「團結美國、撥亂反正，置國家於個人和黨派之上」，大打民主危機牌。

四年前拜登的訴求奏效，但不代表賀錦麗的同樣訴求就會成功，畢竟選舉當事人的個人條件不同，客觀環境也大不相同。賀要如何讓選民信服她的治國理念，最後關鍵七天的重點。

此外，說是民主牌，其實打的也就是反對川普重返白宮的氛圍感。川普擔任總統時，以個人意志推動諸多建制派和傳統政客難以理解的政策；如今川普以一介在野平民，賀能否成功延續反川勢力，尚在未定之天。

至於川普，搶在賀錦麗發表重大演說前舉行記者會，相較於過去雜亂無章的演說技巧，川普難得照稿發揮，將焦點鎖定在邊境與移民。

在「川普會修復它」(Trump will fix it)的背景板前，他一字一句緩慢說出，他會重建安全的美國，大力打擊犯罪並撫慰受害者。

川普較擅長直接開火攻擊對手，對於美國未來的種種保證往往隨口一說，也不進一步論述；今天的川普顯得謹慎收斂，將話題聚焦在邊境，提醒支持者民主黨治下，邊界大開造成的種種問題。

兩個作風迥異的候選人，提出截然不同的國家願景；一個護民主、一個喊安全，四年才有一次機會選總統的選民想的又是什麼？選擇卻極有限。白宮確定要換人當家，鹿死誰手？七天後分曉。

賀錦麗29日選在華府的橢圓公園舉行造勢演說，對比三年多前川普在此演講引發後來的國...
賀錦麗29日選在華府的橢圓公園舉行造勢演說，對比三年多前川普在此演講引發後來的國會暴動事件。（路透）

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