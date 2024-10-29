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川普若當選後大規模遣返無證客 估計要花近千億元

記者顏伶如／綜合報導
新墨西哥州邊界24日聯邦邊防員登記處理新到無證客。(路透)
新墨西哥州邊界24日聯邦邊防員登記處理新到無證客。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，共和黨總統候選人川普說若上台後將推出大規模遣返無證客計畫，如果要落實將耗費大量金錢與人力。非營利移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)估計，如果每年要遣返100萬名無證客，動用預算總計上看880億，倘若建築業、餐旅業與農業流失數以百萬計勞工，美國國內生產毛額(GDP)恐將縮水1.7兆。

曾在川普任內掌理移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)的霍曼(Tom Homan)表示，不確定880億預算的估計是否正確，但大規模遣返確有必要。他說：「為了國家安全，你願意花多少代價？這是值得的。」

哥倫比亞廣播公司「60分鐘節目」(60 Minutes)日前跟著移民和海關執法局幹員出勤，直擊馬里蘭州銀泉(Silver Spring)的無證移民前科犯逮捕行動。被列入逮捕名單的無證客有攻擊、搶劫、毒品或槍枝犯罪前科，被移民和海關執法局認定對公共安全造成威脅。

因為攻擊犯罪前科，早在五年前就被法官下令驅逐出境的一名24歲瓜地馬拉籍男子，乘坐貨車時被移民和海關執法局幹員攔下，當場逮捕。幹員發現貨車司機也是非法入境美國，盤查之後並未逮捕。

移民和海關執法局巴爾的摩辦公室主任艾利斯頓(Matt Elliston)說，貨車司機並無犯罪前科，只是開車載員工去上班，「我們還有其他重罪犯要抓，不值得為這樣的個案浪費拘留中心的床位」。

目前有1100萬名無證移民在美國生活，約占總人口3%。川普喊出如果再度執政，將推出美國史上最大規模遣返。已被川普公開點名將在第二任政府任職的霍曼受訪時說，到目前為止並沒聽說川普團隊已經擬好大規模遣返的書面計畫，但表示：「ICE非常擅長執行這些行動，這就是我們的工作。」

霍曼表示，大規模遣返必須有龐大成本，才能拘留遭到逮捕的所有無證客，預算將是「類似國防部預算的等級」。

拜登總統上台之初的移民和海關執法局幕僚長郝瑟爾(Jason Houser)表示，遭到逮捕的無證移民拘留花費約每晚150元，直到遣返出境之前平均拘留期間為46天，每趟遣返班機開銷約25萬，無證客祖國必須願意接收遣返，但古巴、委內瑞拉等則拒絕接收被遣返者。

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