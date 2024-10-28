華郵丟20萬訂戶後 老闆貝佐斯解釋：總統背書是「創造偏見」

華盛頓郵報的億萬富豪老闆貝佐斯周一晚間為不背書決定辯護說，美國人並不信任媒體。（路透）

大選在即，華盛頓郵報（Washington Post）上周五罕見表示，不公開為特定候選人背書；此事引發軒然大波，不僅該報編輯委員會有三人職去編委職務，且傳出華郵 因此流失20萬名數位訂戶。華郵的億萬富豪老闆貝佐斯 周一晚間發表專欄文章解釋不背書的決定，指這是「朝正確方向邁出有意義的一步」，因為美國人並不信任媒體。

在2013年買下華郵的貝佐斯指出，「背書無助於改變總統選舉的天平」，「賓州不會有未決定的選民說『我會追隨A報紙的背書』。總統背書實際上是創造出一種偏見。一種不獨立的觀感。終止背書是一個原則性決定，也是正確的決定」。

但他表示：「我但願我們更早就做出改變，在較遠離選舉和相關情緒的時刻」。

貝佐斯這篇專欄以「殘酷事實：美國人不信任新聞媒體」為題。刊出前數小時，全美公共廣播電台（NPR）報導，自華郵執行長路易斯（Will Lewis）周五宣布該報不再為總統候選人背書後，有超過20萬名數位訂戶取消訂閱。

路易斯曾說，不背書是他的決定。但華郵上周五的一篇文章援引四名知情人士的話報導，貝佐斯在該報起草背書民主黨提名人賀錦麗、而非共和黨提名人川普 後，做成取消背書的決定。

貝佐斯在周一的專欄裡表示，這完全是內部決定。報社沒有諮詢過候選人的競選團隊，也沒有告知他們相關決定。他也強調，過程裡「沒有任何形式的利益交換」。

但他承認，旗下太空探索公司Blue Origin的執行長Dave Limp在報社宣布不背書決定的同一天，與川普會面。

貝佐斯寫道，「當我發現時，嘆了口氣，因為我知道這會為把事情另做解讀的人提供彈藥，他們不認同這就是個原則性的決定」。「但事實上，我事前並不知道有這個會。連Limp事先也不知情，那是當天早上很快安排起來的。這與我們決定是否為總統背書沒有任何關聯」。

貝佐斯指出，最近的蓋洛普民調顯示，在美國10個公民和政治機構裡，媒體最不受信任。他寫道：「我們正在做的事情顯然行不通。」