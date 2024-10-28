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最準經濟學家預測出爐 看好川普回鍋 揭3劇本影響市場走向

編譯盧思綸／即時報導
法國經濟學家巴羅今年接受TV Finance訪問。(取材自TV Finance在YouTube的影音)
法國經濟學家巴羅今年接受TV Finance訪問。(取材自TV Finance在YouTube的影音)

證券經紀公司Market Securities的執行長巴羅（Christophe Barraud），過去12年來精準預測美國經濟狀況，多達11次獲得彭博資訊評選為「世界上最精準的經濟學家」。他預測前總統川普將回鍋白宮，且共和黨把持國會，在那種情況下，美國2025年GDP可望成長2.1%至2.3%。

每日郵報報導，法國經濟學家巴羅告訴商業內幕（Business Insider），他使用結合經濟、金融和衛星數據以及回測和外部模型進行預測。無論川普或賀錦麗勝出，他都對經濟成長持樂觀看法，因為當前市場因大選、天災以及勞工罷工而搖擺不定。

巴羅預測最可能的情況是川普重掌白宮，共和黨奪回參院，眾院席位則難以抉擇。他的預測也納入投注市場評價，而今年大部分時間裡，賭盤一直看好川普勝選。

巴羅預測，如果川普獲勝、共和黨掌權國會的情況下，實施減稅政策後，2025年GDP將成長2.1%至2.3%。同時，他表達對美國赤字不斷增加與實施減稅後赤字去向的憂慮。另外，關稅是川普經濟計畫的重要一環，實施時間將比許多人想像要早，這將損害全球經濟成長和長期經濟。

其次，如果川普獲勝但國會勢力分裂，將限制川普的權力，並迫使他將大部分時間集中在外交政策。

第三個可能的情況是賀錦麗獲勝和國會分裂，這將使經濟維持現狀，預計幾乎不會有什麼改變。

現在距離投票日僅剩不到兩周，一系列新民調顯示，川普在經濟問題上占有優勢，而經濟一向是推動總統競選結果的關鍵。

儘管美國通膨已降至2.4%，選民仍關注通膨；美國人認為川普將使他們變得更富有，對他的政策更為信任。在CNBC最新的全美經濟調查中，川普以48%支持度領現賀錦麗的46%。但在那些優先考慮通膨和經濟的人中，川普的領先優勢上升至42%，大幅領先賀錦麗的24%。

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