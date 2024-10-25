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前官員稱川普「非正統」外交有利盟邦、中國是美國「生存威脅」

中央社／華盛頓24日專電
前國安顧問的歐布萊恩，9日出席共和黨副總統候選人范斯在亞利桑納州的競選活動。(路透)
前國安顧問的歐布萊恩，9日出席共和黨副總統候選人范斯在亞利桑納州的競選活動。(路透)

外界認為共和黨總統候選人川普擁抱孤立主義。兩名他的前朝官員反駁，指川普「非正統」外交讓盟邦更重視防衛，美國無法單獨同時應對多個敵手，應優先應對中國，中國是美國生存的威脅。

曾在川普（Donald Trump）總統任內擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）、及國防部副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）近期接受紐約時報（The New York Times）訪問，討論川普如果當選，對全球的意涵。

歐布萊恩指出，川普上個任期（2017-2021）內展現「靠實力確保和平」（peace through strength）的理念。當時川普下令自阿富汗、伊拉克撤軍，也讓對手知道，這是為了將這些部隊轉向亞洲、印太地區，以應對中國。

他說，美國不會任人欺負，當伊朗行為越界，川普下令暗殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。川普對烏克蘭議題畫下紅線，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不敢跨越，川普也提供標槍飛彈（Javelin）給烏克蘭。

歐布萊恩說，對於台灣議題，川普在他任內對中國態度強硬，「讓他們知道入侵台灣是完全不可接受的」，且這有效。「就在短短四年前，世界仍處於和平。現在，我們卻面臨顯然朝向第三次世界大戰的局勢」。

柯伯吉說，總統拜登（Joe Biden）的外交政策僵化，缺乏靈活性與務實性。以俄羅斯入侵烏克蘭為例，「我個人認為，烏克蘭不應該加入北約（北大西洋公約組織，NATO）」，若是川普，他會保持靈活與彈性，提出避免戰爭的安排。

前國防部副助理部長的柯伯吉。(本報資料照片)
前國防部副助理部長的柯伯吉。(本報資料照片)

歐布萊恩反駁川普當選將影響美國與盟邦關係的質疑。他說，川普「非正統」的外交，說服歐洲國家增加對北約的支出，這不僅提升他們的備戰能力，也讓烏克蘭能獲得所需的武器。「我們是在幫助我們的盟友」。

至於如何應對中國的挑戰，歐布萊恩說，中國共產黨是對美國生存、「對我們的孩子、他們的生活、對我們的孫子」的威脅。由於中國經濟、軍事的規模，美國必須把大部分的精力都用於遏制這個威脅。

他說，川普任內曾想把駐在德國的美軍，半數移駐到波蘭，以嚇阻俄羅斯，半數移駐到阿拉斯加州西部的阿留申群島（Aleutian Islands）、關島、夏威夷、和加州，嚇阻中國，但是時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）反對。

柯伯吉表示，中國入侵台灣的可能性非常真實，美國必須做好準備，美國現在沒有能力獨自同時對抗多個敵手，需要有明確的優先考量。「現在我們的軍事力量重點部署在歐洲和中東，而最重要的挑戰卻是中國。」

歐布萊恩說，因俄烏戰爭，美國消耗大量的武器庫存，不只如此，美國用非常先進的標準6型飛彈，對付在紅海攻擊商船的葉門叛軍青年運動（Houthi），標準6型飛彈原是要用來攻擊中國的衛星、轟炸機或軍艦。原要嚇阻中國入侵台灣的武力，用來攔截紅海的自製飛彈，「贏的是中國」。

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