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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

華爾街日報：川普式平衡外交 與獨裁者交往先說醜話

中央社／紐約20日電
華爾街日報社論編輯群認為，川普習於在霸凌與討好之間擺盪，試圖影響獨裁者、未來的美國移民。（美聯社）
華爾街日報社論編輯群認為，川普習於在霸凌與討好之間擺盪，試圖影響獨裁者、未來的美國移民。（美聯社）

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近期頻繁接受媒體專訪，華爾街日報（Wall Street Journal）社論編輯群訪問後認為，川普習於在霸凌與討好之間擺盪，試圖影響獨裁者、未來的美國移民，甚至社論編輯群；與對手建立個人情誼是他處裡國際事務的手段。

華爾街日報社論版專題主編塔蘭多（James Taranto）與編輯群在專訪川普後，於18日發表長文。塔蘭多認為，川普處理移民議題採限制與開放的平衡策略，這也是他處理國際事務的手段，與對手建立溫和的個人情誼。

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社論版主編吉加特（Paul Gigot）詢問川普，如何說服中國國家主席習近平避免封鎖台灣，川普回答：「非常容易，我與他有非常穩固的關係，他事實上是很好的...，我不想說朋友，我不希望看來行事愚蠢，他曾是我的友人，我和他相處愉快，曾在海湖莊園共處，我們對彼此十分瞭解，他是非常激烈的人。」

川普首屆任期上任後，習近平於2017年4月到訪海湖莊園，川普在晚宴甜點時告知習，美軍正在空襲敘利亞，事件引起軒然大波。

川普回顧當時狀況說：「主席，我們剛向敘利亞停放不少新飛機的機場發射58枚飛彈，你們的人不會有事，但他們正忙著離開，習聽到後要求再說一次。川普問說：『你懂英文嗎？』在此之前我們之間僅有一名翻譯協助。」

川普說：「我又說了一遍，他聽懂了，他像這樣坐著...，他看起來是個撲克高手。首先習應該震怒了，我再說一次，他說：『喔，OK』，然後又回到...，他非常酷，但也是非常激烈的人。」

川普接著回答主要問題說：「如果你（習近平）進入台灣，我很抱歉這麼做，我將對你課徵150%到200%的關稅。」文章寫道，川普甚至可能為此完全中斷美中貿易。

吉加特接著問道：「如果中國封鎖台灣，你會動武嗎？」川普說：「我不需要（使用武力），因為他尊重我，他知道我很...瘋狂。」

川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的交情和川習互動類似。川普說：「我對佛拉基米爾（普亭名）說，『我們的關係很好』，我和他處得來，他的性格不同，我會告訴你眾人口中之外很不同的...，我很清楚他。」

川普說：「佛拉基米爾，如果你對烏克蘭動手，我會對你下重手，你甚至可能會不相信，我會打到莫斯科正中間。我對他說：『我們是朋友，我不想這樣，但我沒選擇』，他說：『不可能的』，我說：『可能，你會被打得很慘，我會打到你頭上的洋蔥頭（克里姆林宮）』，因為，你知道，他就住在洋蔥頭的下面。」

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