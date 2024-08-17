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烏克蘭稱控制俄國1150平方公里領土 還設軍事辦事處

編譯徐榆涵／綜合報導
烏軍越界深入俄羅斯境內，圖中庫斯克地區一座列寧雕像被戰火損傷。(美聯社)
烏軍越界深入俄羅斯境內，圖中庫斯克地區一座列寧雕像被戰火損傷。(美聯社)

烏克蘭持續跨境進攻俄羅斯，烏軍最高軍事指揮官聲稱，已在俄羅斯西部庫斯克地區設立軍事行政辦公室，並且繼續深入俄國領土。但俄羅斯國防部則宣稱，已經奪回庫斯克州的一個村。

BBC報導，烏克蘭軍隊最高軍事指揮官西爾斯基(Oleksandr Syrskyi)向總統澤倫斯基開會時表示，已在俄羅斯西部庫斯克地區設立軍事行政辦公室，將維持法律和秩序，並滿足相關地區民眾的迫切需求。

根據烏克蘭軍方說法，烏軍已經進入庫斯克地區35公里處，控制1150平方公里的領土，其中包括82個聚落，是自2022年俄烏戰爭開打以來，烏克蘭對俄羅斯最深入的入侵。

俄羅斯國防部聲稱，軍隊已經徹底摧毀敵軍，持續擊退烏克蘭武裝部隊的意圖入侵，並且奪回庫斯克州的克魯佩茨村。此外，俄羅斯新任國防部長貝洛索夫(Andrei Belousov)表示，莫斯科將派遣增援部隊「保護」該地區民眾。

英國BBC國防記者畢爾(Jonathan Beale)分析，烏克蘭跨境襲擊俄羅斯的攻勢近日已經趨緩，可能很快就會停止；如何維持戰果是個問題，久到對俄國總統普亭而言這成為一個更大的政治問題，及對其自身軍力的消耗。

畢爾指出，隨著烏軍進一步推進，後勤方面將成挑戰—維持部隊彈藥、食物和燃料供應成問題。不過，有鑑於烏軍的位置距離俄烏邊境在50公里以內，因此這並不是一個重大障礙。

BBC指出，如果這成為另一場漫長、靜態的戰鬥，因烏軍發動跨境攻擊而提升的士氣可能很快消散。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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