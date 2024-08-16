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馬修派瑞死亡細節曝光 醫賣他K毒賺暴利 還簡訊稱他「白痴」

記者張聲肇／綜合報導
影迷獻花紀念馬修派瑞。(路透)
影迷獻花紀念馬修派瑞。(路透)

電視影集「六人行」男星馬修派瑞(Matthew Perry)去年死於K他命過量，司法部15日逮捕、起訴他的醫師、助理等五人，說派瑞曾尋求幫助，但醫師仍不斷開鎮痛藥，還發簡訊稱他「白痴」。

司法部調查發現，馬修派瑞之死，是「廣闊的地下犯罪網絡」所致，連他本人的助理和醫師都利用他的弱點，一直賣K他命給他，狠削他一筆。

聯邦檢察官艾斯查達說，這個犯罪網絡包括和他同住的助理、各路仲介人、兩名醫師和人稱「K他命皇后」的大毒梟。這些被告利用派瑞吸毒成癮的弱點，大賺其錢，「明知自己所作所為不對，對派瑞極其危險，卻照做不誤。終歸而言，這些被告關切從他身上牟利，大於關切他的福祉」。

本案首要被告是普拉森峽醫師和毒后桑加，這兩人和查維茲(Mark Chavez)醫師、派瑞的個人助理岩政、仲介人弗雷明(Erik Fleming)共謀讓派瑞大量購買K他命，以便多賺些錢。後三者已向檢方認罪。

執法人員在人號稱「K毒皇后」的毒販賈斯雯‧桑加的家中搜到的藥品。調查人員說，她賣...
執法人員在人號稱「K毒皇后」的毒販賈斯雯‧桑加的家中搜到的藥品。調查人員說，她賣出的K他命要了馬修派瑞的命。(取自司法部網站)

2023年秋，五人在兩個月內向派瑞推銷了20劑K他命，賺得5萬5000元現金。普拉森峽還在簡訊中說，「我不知道這個白癡願意出多少錢買」。

檢方指出，普拉森峽曾替派瑞注射了一劑非法K他命後，看著派瑞「凍僵在那裏，血壓直線飆高，」病患受苦，這個狠醫還留下幾劑K他命，要沒有醫師訓練的岩政，繼續替主人注射毒劑。

2023年10月，普拉森峽對另一名病患說，派瑞的毒癮已經失控，自己卻繼續提供K他命給派瑞，結果同月28日派瑞就死了。檢方對這名狠醫求刑120年，讓他這一輩子聯邦監獄的牢飯吃不完。

聯邦緝毒局說，查維茲一劑12元買來的K毒，他們向派瑞收取2000元。隨著派瑞的毒癮日趨嚴重，他只能另尋管道，最後向街頭的毒販買，最後要了他的命的K毒，就是街頭黑市毒品

五名被告都知道這麼幹是違法的，是不道德的，在彼此的簡訊中透露無遺，例如，賣出最後要命K毒給派瑞的毒后桑加，在派瑞死後，發簡訊給弗雷明：「我們之間所有的簡訊都刪掉。」普拉森峽則偽造醫療紀錄與通訊，試圖掩蓋自己的罪行。

緝毒局局長密爾格蘭(Anne Milgram)說，派瑞之死始於寡廉鮮恥的醫師，他們把病患當作搖錢樹，辜負了病人的信賴，終於街頭毒販，他們把沒有標誌的毒劑賣給他。

毒后桑加面臨至少10年，最高終身監禁的刑期。

艾斯查達說，嚴厲刑求是要向世人表明，「你敢賣危險毒品致人於死，我們就敢要你為無辜人命負責到底」。

馬修派瑞 司法部 毒品

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