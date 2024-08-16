K他命害死馬修派瑞 助理、醫師等5人被控罪

2023年10月28日，馬修派瑞被發現在熱水浴缸裡臉部朝下死亡。驗屍官說，K他命是死亡主因，溺水、其他醫療問題是次因。(美聯社)

聯邦檢察官艾斯查達(Martin Estrada)15日宣布，電視影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞 (Matthew Perry)去年死於服用K他命(ketamine，又名氯胺酮)過量案，經調查後，檢方決定對涉案的五人提出犯罪指控，包括他的個人助理和兩名醫師。

艾斯查達指控這些人組成「廣大的地下犯罪網」，專為派瑞取得強力手術用麻醉藥K他命，最終卻害了他的命。醫師提供大量K他命讓馬修派瑞使用時，還在簡訊中問這名已經吸毒上癮的男星願意付多少錢，「這些被告利用派瑞吸毒成癮的弱點而自肥。他們都知道這麼做很危險。」

派瑞去年10月去世，死因是K他命使用過量，因為當天和他同住的助理肯尼斯‧岩政(Kenneth Iwamasa)替他注射了好幾針K他命，他的死亡也是這名助理首先發現的。

兩名被告醫師中，有一名已經被逮捕。助理已經向檢察官認罪。第三名被告則同意認罪。

15日被捕的醫師普拉森峽(Salvador Plasencia)被檢方起訴的罪名包括七項「經銷K他命」毒品 罪、兩項偽造文書罪，都與派瑞的死亡有關。若罪名成立，普拉森峽面臨最高120年刑期。

同日被捕的另一名被告是人號稱「K毒皇后」的毒販賈斯雯‧桑加(Jasveen Sangha)。調查人員說，她賣出的K他命要了派瑞的命。

普拉森峽的行醫執照一直合法、有效，沒有被投訴的紀錄，今年10月就到期。

另一名聖地牙哥的醫師查維茲(Mark Chavez)同意對共謀經銷 K他命認罪，檢察官指控查維茲把K他命給普拉森峽，查維茲是透過假處方向一名批發商取得部分藥物。

艾斯查達說，這幾名被告在派瑞死後都有聯絡，彼此也都承認K他命過量是死因，卻試圖甩脫各自在提供K他命一事的責任。K他命是強效的止痛劑，醫師有時會開給病人治療長期疼痛和憂鬱症 。

派瑞生前定期從接受醫師施以K他命輸液以治療憂鬱症，份量不足以導致他死亡，這些醫師未在被告之列。

當這些醫師拒絕給派瑞更多K他命，他便急著去找其他人。艾斯查達指出，「我們不是在談正當的K他命治療 ，我們講的是兩名醫師濫用信任和行醫執照，來危害他人」。

洛杉磯警局5月表示，正與聯邦緝毒局和聯邦郵政調查局合作調查，何以54歲的派瑞體內含有這麼大量的K他命。