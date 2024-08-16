我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

K他命害死馬修派瑞 助理、醫師等5人被控罪

記者張聲肇／綜合報導
2023年10月28日，馬修派瑞被發現在熱水浴缸裡臉部朝下死亡。驗屍官說，K他命是死亡主因，溺水、其他醫療問題是次因。(美聯社)
2023年10月28日，馬修派瑞被發現在熱水浴缸裡臉部朝下死亡。驗屍官說，K他命是死亡主因，溺水、其他醫療問題是次因。(美聯社)

聯邦檢察官艾斯查達(Martin Estrada)15日宣布，電視影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞(Matthew Perry)去年死於服用K他命(ketamine，又名氯胺酮)過量案，經調查後，檢方決定對涉案的五人提出犯罪指控，包括他的個人助理和兩名醫師。

艾斯查達指控這些人組成「廣大的地下犯罪網」，專為派瑞取得強力手術用麻醉藥K他命，最終卻害了他的命。醫師提供大量K他命讓馬修派瑞使用時，還在簡訊中問這名已經吸毒上癮的男星願意付多少錢，「這些被告利用派瑞吸毒成癮的弱點而自肥。他們都知道這麼做很危險。」

派瑞去年10月去世，死因是K他命使用過量，因為當天和他同住的助理肯尼斯‧岩政(Kenneth Iwamasa)替他注射了好幾針K他命，他的死亡也是這名助理首先發現的。

兩名被告醫師中，有一名已經被逮捕。助理已經向檢察官認罪。第三名被告則同意認罪。

15日被捕的醫師普拉森峽(Salvador Plasencia)被檢方起訴的罪名包括七項「經銷K他命」毒品罪、兩項偽造文書罪，都與派瑞的死亡有關。若罪名成立，普拉森峽面臨最高120年刑期。

同日被捕的另一名被告是人號稱「K毒皇后」的毒販賈斯雯‧桑加(Jasveen Sangha)。調查人員說，她賣出的K他命要了派瑞的命。

普拉森峽的行醫執照一直合法、有效，沒有被投訴的紀錄，今年10月就到期。

另一名聖地牙哥的醫師查維茲(Mark Chavez)同意對共謀經銷 K他命認罪，檢察官指控查維茲把K他命給普拉森峽，查維茲是透過假處方向一名批發商取得部分藥物。

艾斯查達說，這幾名被告在派瑞死後都有聯絡，彼此也都承認K他命過量是死因，卻試圖甩脫各自在提供K他命一事的責任。K他命是強效的止痛劑，醫師有時會開給病人治療長期疼痛和憂鬱症

派瑞生前定期從接受醫師施以K他命輸液以治療憂鬱症，份量不足以導致他死亡，這些醫師未在被告之列。

當這些醫師拒絕給派瑞更多K他命，他便急著去找其他人。艾斯查達指出，「我們不是在談正當的K他命治療 ，我們講的是兩名醫師濫用信任和行醫執照，來危害他人」。

洛杉磯警局5月表示，正與聯邦緝毒局和聯邦郵政調查局合作調查，何以54歲的派瑞體內含有這麼大量的K他命。

2023年10月28日，岩政發現派瑞在熱水浴缸裡臉部朝下，救護人員抵達現場後，宣布他已死亡。屍體12月解剖後，專家發現血液中的K他命含量，是病人開刀時麻醉劑的劑量。驗屍官說，K他命是死亡主因，溺水、其他醫療問題是次因。

聯邦檢察官艾斯查達15日宣布，針對電視影集「六人行」(Friends)男星馬修派...
聯邦檢察官艾斯查達15日宣布，針對電視影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞去年死於服用K他命過量案，決定對涉案的五人提出犯罪指控，包括他的個人助理和兩名醫生。(美聯社)

馬修派瑞 憂鬱症 毒品

上一則

治療糖尿病、心臟病… 10處方藥降價 紅藍卡每年省15億元

下一則

新聞眼／仿效「笨蛋，問題在經濟」 川普策略能成？

延伸閱讀

馬修派瑞K他命過量致死 5人遭起訴…醫師最長求刑120年

馬修派瑞K他命過量致死 5人遭起訴…醫師最長求刑120年
MLB／太空人重砲艾瓦瑞茲完全打擊 笑說打PS也沒想過

MLB／太空人重砲艾瓦瑞茲完全打擊 笑說打PS也沒想過
六人行男星馬修派瑞致死K他命來源調查 數人恐遭起訴

六人行男星馬修派瑞致死K他命來源調查 數人恐遭起訴
六人行30周年特展 經典重現

六人行30周年特展 經典重現

熱門新聞

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，可能對現有的經紀形態造成影響，也會逼不少房地產經紀人退出市場。（美聯社）

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

2024-08-13 10:53
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
房價節節高升，使擁有房產的千禧世代也跟著獲利翻身。（美聯社）

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

2024-08-15 02:23
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30
X平台執行長、富豪馬斯克12日在自己的平台上專訪前總統川普，馬斯克也一直被視為挺川的指標人物。（美聯社）

重回X平台接受馬斯克專訪 川普：槍擊案是非法移民救了我

2024-08-13 05:23

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起