與美制裁有關 中方銀行拒收俄國直接匯款

由於美國的制裁措施嚴厲，中國包括小型地區性銀行在內的多數銀行，都拒絕承做、收受俄國向中國直接電匯。圖為中國銀行在北京的一家分行。(歐新社)

支付系統「Impaya Rus」商務總監拉朱莫夫斯基(Alexey Razumovsky)表示，目前98%的中國銀行，即便是小型的地區性銀行，都拒絕承做、收受俄國 向中國直接電匯，原因與美國制裁有關；親克里姆林宮媒體「消息報」(Izvestia)報導，這個現象顯然是最近三周才惡化的，因為中方小型銀行5、6月還承做俄方付款。

俄國「工商日報」(Kommersant)7月報導，約八成以人民幣支付的銀行匯款，在中方銀行拖延了數周，決定是否能做交易，最後都未作解釋退了回來。

「商業內幕」(Business Insider)14日報導，拉朱莫夫斯基表示，俄國對中方銀行做支付遭遇挑戰，助長俄國境內的供應鏈難題以及通貨膨脹。

自從入侵烏克蘭以來，俄國與貿易夥伴國都用小型銀行及其他支付模式，或者美元以外的貨幣 ，來規避西方對一些俄國銀行的制裁；那些銀行被逐出廣獲使用的SWIFT的通報系統。

但自去年12月以來，連這些拐彎抹角的門都一直在關閉；美國批准第二期制裁目標，鎖定協助俄國的金融機構。

投資 顧問機構「第一集團」(First Group)總監波洛辛(Alexey Poroshin)向消息報表示，一些中方金融機構甚至開始拒絕以俄國盧布做的支付。中方銀行就透過香港特別行政區金融機構，與俄國公司做生意也不熱衷。

俄國外貿諮詢公司執行長基茨維奇(Ekaterina Kizevich)也向消息報表示，俄方公司仍能使用俄國銀行的分行，向中方支付人民幣，但要加價5%。

朱莫夫斯基也表示，許多中方公司拒絕收受來自俄國在中國分行給的付款。

俄國正忙著建立替代支付機制，例如加密貨幣。俄方商家仍有替代方法，例如透過「友善」的第三國家來做交易。

路透報導，俄、中甚至打算重新動用古老的以貨易貨方式，來規避西方制裁。

智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)資深學人韋伯斯特(Joseph Webster)表示，俄方要向中方供應商付款出現麻煩，就斵傷俄烏戰爭的一大支柱。