射程400km 美在印太部署超遠空對空飛彈 消除中國打擊範圍優勢

美國海軍在印太地區部署射程達400公里的最新極長程空對空飛彈AIM-174B，可消除中國的空中可打擊範圍優勢。圖為F-35戰機今年7月參與環太平洋軍演。(路透)

美國海軍7月承認在印太地區部署射程達400公里的最新極長程空對空飛彈AIM-174B，是為加強聚焦在區域戰力投射的一環。專家指出，這可消除中國的空中可打擊範圍優勢。

路透報導，AIM-174B是從原本已有的雷神公司(Raytheon)標準6型(SM-6)地對空飛彈研發而來，如今是美國歷來部署過最長程的同類飛彈。

報導指出，AIM-174B具有三項關鍵優勢，包括射程是美國次佳選項、先進中程空對空飛彈(AMRAAM)AIM-120的數倍，不需要設立新產線，以及可與至少一盟邦(澳洲 )的戰機相容。

然而最重要的是，AIM-174B射程大於中國解放軍 的空對空飛彈霹靂-15(PL-15)，這使得美軍戰機能讓航艦免於威脅的範圍更廣，並能安全打擊「價值高的」中國目標，例如指揮機。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，如此一來「美國可確保其航艦群這類重要資產的安全，並對解放軍目標發動長程打擊」。

過去西方要做到這點並不容易。美國戰機原本可攜的標準長程飛彈AIM-120，最大射程只有約150公里(93哩)，代表戰機必須飛到更深入競爭範圍的地方，也讓航艦暴露在更大的反艦攻擊危險下。

美國海軍若要回應從印尼 東北部延伸到日本本土的所謂第一島鏈內發生的任何類型南海衝突，其操作位置距離對手中國將只有短短幾百公里；若要在中國入侵台灣時予以支援，距離還要更近。

但揭仲指出，AIM-174B改變了這樣的方程式，它讓解放軍的獵航艦戰機無法打擊到目標，甚至使中國軍機要攻擊台灣時面臨危險，而這也讓美國介入區域重大衝突的可能性提高。

一位因事涉敏感而要求匿名的資深美國國防技術分析師表示，AIM-174B促成的大事是讓美國在衝突時能在南海「稍微更推進一些」，而「這將使得中國有可能改變其行為，因為它(AIM-174B)會讓大型、緩慢且不靈活的戰機持續面臨更大風險」。

報導指出，美軍幾十年來在隱形戰機上一直擁有優勢，開始是F-117，然後是F-22和F-35。這意味著類似AIM-120這類的導彈就足以滿足它們的需要。

報導援引史汀生中心高級研究員凱利·格里科的分析說，中國隱形戰機(如殲-20)的出現，以及更重要的是其可內部攜帶的霹靂-15導彈(射程為250公里或更遠)的出現，削弱了美國的優勢。

分析指出，中國的一架隱形戰機理論上可偵測到美國的非隱形戰機，並在它們可還擊的射程之外將美軍戰機擊落。但AIM-174M的開發及部署快速解決了這個問題。