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岸田不連任／4人選呼聲高 下一任自民黨總裁選戰開打

編譯江昱蓁／綜合報導
日本首相岸田文雄14日在東京舉行記者會，宣布不會參加9月自民黨總裁選舉。(美聯社)
日本首相岸田文雄14日在東京舉行記者會，宣布不會參加9月自民黨總裁選舉。(美聯社)

日本首相岸田文雄14日宣布不參加9月的自民黨總裁選舉。日本經濟新聞等日媒報導，自民黨現任數位大臣河野太郎、前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎及經濟安全保障大臣高市早苗等人，是呼聲最高的可能人選。

據日本經濟新聞7月26至28日民調，針對誰是受訪者心中下一任自民黨總裁，曾四度參選的石破茂以24%位居第一，小泉進次郎則以15%居次，高市早苗則以8%位居第三。

不過，同樣問題在自民黨支持者中，石破茂僅拿下20%的支持率，小泉進次郎則是18%，高市早苗則是13%。這顯示黨內人緣不佳成為石破茂的弱點，若沒有前首相菅義偉與自民黨前幹事長二階俊博支持，競選總裁之路恐怕不輕鬆。

日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。14日正在訪台的前自民...
日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。14日正在訪台的前自民黨幹事長石破茂，呼聲最高。(中央社)

儘管高市早苗在民調中位居第三，但自民黨內有部分觀點認為，推選女性角逐總裁為黨立下改革新形象，加上高市為正統安倍路線繼承人，有望自一眾男性脫穎而出。

此外，前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，不但民調呼聲高，年僅43歲的他能為自民黨吸引年輕選票，成為下任首相熱門人選。不過他在擔任環境大臣期間表現平平，甚至遭爆婚前劈腿，拿政治獻金開房間，成為競選的絆腳石。

前環境大臣小泉進次郎是呼聲最高的可能人選。(路透)
前環境大臣小泉進次郎是呼聲最高的可能人選。(路透)

另外，曾任外務大臣的自民黨幹事長茂木敏充，6月就明確表態有意出馬。在中國崛起、美日同盟愈發親密的背景下，擁有豐富外交經驗無疑是加分點。至於前防衛大臣、現任數位大臣河野太郎，如果獲得安倍派與麻生派支持，將成為最有力角逐人選。不過，其直率風格與改革立場，是爭取黨內認同最大挑戰。

民調 日本 安倍

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