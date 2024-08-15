我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

日本首相將換人 岸田文雄退出黨魁選舉 石破茂接棒熱門

編譯徐榆涵、記者陳熙文／綜合報導
日本首相岸田文雄14日在東京舉行記者會，宣布不會參加9月自民黨總裁選舉。(美聯社)
日本首相岸田文雄14日在東京舉行記者會，宣布不會參加9月自民黨總裁選舉。(美聯社)

日本首相岸田文雄14日在官邸召開記者會，宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，稱「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我下台」，岸田將在新黨魁誕生後辭去日本首相職務，為日本政壇投入震撼彈。

正在台灣訪問的自民黨眾議員石破茂在多項民調支持度拔得頭籌，成為下任首相熱門人選；石破茂在接受媒體訪問時表示，如果有國會議員支持，他非常願意參選。

岸田文雄在記者會上說，「在這次總裁選舉中，有必要向人民堅定表明自民黨將改變。要做到這一點，重要的是進行透明和公開的選舉以及自由和活躍的辯論」。他表示，不參加9月總裁選舉，是表明自民黨將轉變的明顯一步。

日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。14日正在訪台的前自民...
日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。14日正在訪台的前自民黨幹事長石破茂，呼聲最高。(中央社)

岸田細數任內政績，包括提高工資和促進投資以終結持續30年的通貨緊縮困境，以及在能源政策、國防和外交上取得的巨大成果。岸田表示為此感到自豪。

岸田說，由於舊統一教、自民黨派閥和政治獻金問題等，導致公眾對政治不信任，自己有責任回應並防範再次發生。他說，「雖然我受到一些批評，特別是在政治獻金問題上，但政治只有在人民信任的情況下才有可能，我做出了這個重大決定，強烈希望推進政治改革，以民為本」。

自民黨岸田派的一名高階成員接受「日本放送」(NHK)訪問時表示，「儘管岸田在外交政策、防衛政策和國內政治方面都有良好紀錄，但由於政治獻金問題，他被迫不角逐連任。這非常不幸，我為他感到難過」。

67歲的岸田文雄於2021年10月出任自民黨總裁，三年任期將於今年屆滿，受黨內政治獻金醜聞等事件影響，內閣支持度低迷，一直在20%左右低檔徘徊，各項民調都顯示多數民眾希望自民黨總裁換人，黨內逼宮聲音明顯增加，讓岸田決定放棄連任。

執政的自民黨將在9月20日至29日之間舉行總裁選舉投開票，確定日程將由黨內選舉管理委員會20日開會決定。由於岸田不出馬參選，自民黨總裁選舉後預料將召開臨時國會，選出自民黨新總裁成為首相。

自民黨目前尚未有人正式宣布參選總裁選舉，但日媒已點名包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充，與前幹事長石破茂等多位可能人選。

石破茂正率「思考日本安全保障議員之會」訪問團來台，該訪團14日下午接受媒體訪問。石破茂指出，自民黨的總裁選舉，必須獲得20位國會議員的支持才能夠參選，如果有人願意和他一起工作，或者推薦他，他當然非常願意參選。

今年67歲的石破茂曾離開自民黨又回歸，他曾四度競選自民黨總裁，四次皆落選，其中兩次敗給已故前首相安倍晉三，若本次再選，將是第五度角逐自民黨總裁。

日本 岸田文雄 民調

上一則

川普前幕僚爆料 川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」

下一則

1.4萬病例、逾500死 WHO：猴痘列全球公衛緊急狀態

延伸閱讀

岸田文雄不選了：日本首相接班戰 自民黨「黃金3年」為何失落？

岸田文雄不選了：日本首相接班戰 自民黨「黃金3年」為何失落？
日本首相將換人 為何岸田文雄不選 反而掌握主導權

日本首相將換人 為何岸田文雄不選 反而掌握主導權
岸田文雄不再連任自民黨總裁 「小石河」外還有誰能當日本首相？

岸田文雄不再連任自民黨總裁 「小石河」外還有誰能當日本首相？
岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

熱門新聞

限制房地產經紀抽取佣金的新規17日正式實施，可能對現有的經紀形態造成影響，也會逼不少房地產經紀人退出市場。（美聯社）

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

2024-08-13 10:53
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30
美國民主黨副總統候選人華茲過去的黑歷史被挖出來，將近30年前曾因「酒駕兼超速」被逮，當時的監獄照也被曝光。(圖／取自@Abrakadeborah在X的照片)

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

2024-08-08 09:26
X平台執行長、富豪馬斯克12日在自己的平台上專訪前總統川普，馬斯克也一直被視為挺川的指標人物。（美聯社）

重回X平台接受馬斯克專訪 川普：槍擊案是非法移民救了我

2024-08-13 05:23

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了