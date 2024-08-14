4類型詐騙 嬰兒潮世代最容易上當

長者接到詐騙電話時，騙子會冒充孩子的聲音索取金錢，讓人很難識破。(圖／123RF)

雖然許多人對金錢詐騙有所警覺，但在騙徒手法不斷翻新下，對嬰兒潮世代的打擊尤為嚴重；理財網站Go Banking Rates指出，他們可能因為缺乏經驗或經常上網，很容易成為受害對象。2023年，聯邦調查局(FBI)網路犯罪投訴中心受理的案件增加14%，60歲以上者舉報的損失多出11%。

理財規畫師馬哈菲(Ed Mahaffy)與馬辛柯(Patrick Marcinko)表示，隨著人工智慧等科技的進步，銀行與投資等領域進一步朝數位化發展，嬰兒潮世代需時刻警惕以下這四類騙局，並牢記防範之道。

1. 冒充國稅局 的人員

騙子會冒充國稅局等政府機構人員，試圖騙取金錢或個資。馬辛柯說，嬰兒潮世代多數即將退休 或已退休，很容易受到冒充國稅局的詐騙電話影響；重要的是要記住國稅局不會透過電話或簡訊主動聯繫任何人。

這類詐騙有愈來愈普遍的趨勢，FBI的統計顯示，去年冒充政府的詐騙增加32%；防範方法之一是避免透過電話向主動聯繫者提供付款資訊。

2. 假裝孩子聲音討錢

隨著科技進步，冒充熟人的語音詐騙也日趨猖獗，「祖母詐騙」就是針對長者。馬辛柯說，騙子會冒充孩子的聲音索取金錢，讓人很難識破；一旦碰上這種情況，先掛斷電話，然後給孩子打電話確認。

3. 幽靈駭客 轉移帳戶

騙子冒充他人竊取金錢(尤其是對老年人)的另一種方式是冒充技術服務人員，謊稱受害人遭駭客攻擊，宣稱要幫忙解決問題，然後再騙走存款。

馬哈菲指出，這類嚴重影響老年人的「幽靈駭客」騙局通常是，接到電話、簡訊、電子郵件或電腦彈出視窗，稱需撥打一個號碼尋求協助，然後讓受害者下載軟體，這個軟體可讓歹徒遠端連上他們的電腦；隨後，騙子會假扮銀行人員，稱受害人遭駭客攻擊，需將資金轉入一個所謂的安全帳戶，但實際上是將錢匯給了騙子。

4. 電郵釣魚騙取密碼

疫情期間愈來愈多人在網路購物，竊取資料、成功詐騙嬰兒潮世代的網路釣魚急劇增長。馬哈菲說，歹徒可能會假冒購物的商店發送密碼重置電子郵件，取得密碼後，會在受害者的不同帳戶上嘗試使用該密碼、竊取錢財。

馬辛柯表示，保持不同且安全性強的密碼極為重要，盡量不要在多個網站使用相同的密碼，尤其是銀行登入；可能的話，在登入時添加多重身份驗證，為帳戶提供更多的安全保護。他說，如果收到可疑的電子郵件，要求點擊一個連結網址，千萬不要回覆或開啟任何附加檔。

馬哈菲說，對所有不明對象提高警覺，不要點擊自動彈出的視窗或連結網址，也不要回覆陌生電話號碼或要求下載的軟體。他說，總之不要與陌生人打交道。