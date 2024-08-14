「金條騙局」專挑長者 7人損失630萬元 馬州破多起

「金條騙局」專向老年人下手，常透過電腦彈出式廣告，要求受害者將資產轉換成金條，交由他們「保管」再騙走金錢。(圖／123RF)

聯邦調查局和馬里蘭州 當局12日舉行記者會，警告社會大眾留心「金條騙局」，指這類專向老年人下手的「金條騙局」，主要是透過冒充美國財政部 人員指示受害者，將資產轉換成金條，交由他們「代為保管」；迄今已知有七名受害者在這類騙局總共損失了630萬元，另有至少十幾起案件正在調查中。

聯邦調查局特別探員德爾巴尼奧(Bill DelBagno)12日舉行金條騙局記者會表示：「人們正在失去畢生積蓄、家園、信任和安全。不幸的是，這種情況正在美國各地發生，也正在馬里蘭州發生。」

馬里蘭州福斯第5頻道華府電視台(Fox 5 DC)報導，這類詐騙通常一開始在電腦呈現彈出式廣告或直接打電話，嫌疑人冒充聯邦人員，指示受害者將資產換成金條，由美國財政部「保管」。

目前有七名受害者在「金條騙局」中總計損失630萬元，調查人員正在調查至少另外十幾起案件；受害者年齡在61歲至94歲之間。

蒙哥馬利郡州檢察官辦公室表示，馬里蘭州正在審理其中四起涉及五名被告的刑事案件，其他案件也在調查中；部分被竊資金是直接提領現金和使用加密貨幣。

其中一名落網者是現年52歲、來自巴爾的摩郡的塔卡爾(Vipul Thakkar)，他在誘捕行動中被捕；據稱他試圖偷竊一名74歲男子價值逾100萬元的金條。受害者曾九次前往當地金店將現金兌換成黃金。但他後來看到新聞報導發現是騙局，聯繫了警方。

另一起案件被告馬松(Ravinkle Mathon)企圖從馬里蘭州一名90多歲老人那裡偷走20萬元被捕。那名老人的朋友向警方報案，希望老人畢生積蓄不致被騙走。

7月15日，一名來自紐約布魯克林的19歲華裔男子文振勇(Zhenyong Weng，音譯)因冒名政府官員，對現年82歲的馬里蘭州銀泉市(Silver Spring)婦人進行「金條騙局」被捕；該婦人已被騙走價值逾90萬元金條。

據3月的報導，一名34歲的加州華裔男子孫文輝（Wenhui Sun，音譯），冒充聯邦調查員，多次接觸馬里蘭州蒙哥馬利一位婦女，說服對方將價值80萬元的資產全部兌換成金條，理由是用這種方式可以保護銀行帳戶免遭盜竊。

「金條騙局」已成為一個全國性的詐騙，聯邦調查局警告人們不要成為受害者。自去年5月至12月，FBI網絡犯罪投訴中心發現此類詐騙增加，損失超過5500萬元。詐騙集團不再對現金或禮品卡下手，因為被害人如果試圖提取大筆現金，銀行就會提醒客戶。不法分子將目標對準金條，因為在金條網站上，幾十萬元的電匯，看起來只是一筆正常的交易，不會引起銀行懷疑。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)州檢察官辦公室建議民眾保護自己，勿接聽不明來電，使用電腦時避免點擊彈出式廣告。州檢察官麥卡錫 (John McCarthy)說：「現實情況是，一旦你成為這些騙局的受害者，把錢拿回來的機會並不高。」

麥卡錫還表示，調查發現，有些案子與印度和中國有關；其中一些針對弱勢群體打出的電話是來自客戶服務中心(call centers) 。

麥卡錫指出，目前被盜走的錢還沒有被追回，有些人可能因此連房子都沒了。麥卡錫擔心可能有更多受害者被騙不敢吭聲，呼籲受害者挺身而出。