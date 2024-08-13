以國情報估伊朗近日報復攻擊 美令航母打擊群速往中東
美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩停火協議談判舉行前，就直接對以色列報復攻擊。
美國國防部長奧斯丁已被告知伊朗可能準備發動大規模攻擊，他再下令美國喬治亞號核子動力潛艦前往中東，以及林肯號航艦打擊群加速馳援。
知情人士說，奧斯丁11日與以色列國防部長葛朗特通話時，葛朗特告知伊朗的軍事準備顯示正準備大規模攻擊。據以色列時報報導，這已是近幾周來兩人第七次通話。以色列國防部說，兩人因應最近情勢，商討兩國行動和戰略協調。
五角大廈發言人賴德11日說，奧斯丁要求林肯號趕往中東，也罕見公開7月就駐守地中海的喬治亞號將部署中東。
知情人士指稱，新情報評估已出現重大轉變。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅7月底在德黑蘭被暗殺身亡，伊朗矢言為此報復以色列。以色列情報圈早先研判，伊朗尚未決定報復時機與方式，而伊朗最高領袖哈米尼可能在國際壓力和內部爭論下，延後、克制或盡量壓低報復強度，避免直接攻擊以國。
一位知情人士說，伊朗革命衛隊與新總統裴澤斯基安及其幕僚，雙方就回應哈尼雅之死的方式和時間有所爭論。革命衛隊主張發動比伊朗4月對以國大規模空襲更嚴重而且廣泛的回應，但裴澤斯基安方面認為中東緊張升高不利伊朗，應避免這類嚴厲回應。
另一位知情人士說，伊朗內部分歧持續，局勢仍在演變，這意味著伊朗決策仍可能生變。
此前引述西方國家情資的外媒報導稱，報復攻擊原預定5日發動，還有稱伊朗計畫在當地12日日落至13日日落的猶太節日「聖殿被毀日」發動。
但以色列情報圈仍研判，伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨將先行攻擊，報復其高階指揮官舒庫爾在黎巴嫩遇刺身亡，伊朗再參戰。消息人士說，真主黨和伊朗的攻擊規模恐超過前述4月報復行動，將用無人機及飛彈攻擊以色列中部的軍事目標，部分襲擊地點可能毗鄰平民人口聚集地。
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