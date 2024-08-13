我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

以國情報估伊朗近日報復攻擊 美令航母打擊群速往中東

編譯盧思綸、高詣軒／綜合報導
國防部長奧斯丁下令航艦「林肯號」加速駛向中東，因應伊朗即將對以色列發動的攻擊。圖為「林肯號」甲板停滿戰機的資料照片。(路透)
國防部長奧斯丁下令航艦「林肯號」加速駛向中東，因應伊朗即將對以色列發動的攻擊。圖為「林肯號」甲板停滿戰機的資料照片。(路透)

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩停火協議談判舉行前，就直接對以色列報復攻擊。

美國國防部長奧斯丁已被告知伊朗可能準備發動大規模攻擊，他再下令美國喬治亞號核子動力潛艦前往中東，以及林肯號航艦打擊群加速馳援。

知情人士說，奧斯丁11日與以色列國防部長葛朗特通話時，葛朗特告知伊朗的軍事準備顯示正準備大規模攻擊。據以色列時報報導，這已是近幾周來兩人第七次通話。以色列國防部說，兩人因應最近情勢，商討兩國行動和戰略協調。

五角大廈發言人賴德11日說，奧斯丁要求林肯號趕往中東，也罕見公開7月就駐守地中海的喬治亞號將部署中東。

知情人士指稱，新情報評估已出現重大轉變。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅7月底在德黑蘭被暗殺身亡，伊朗矢言為此報復以色列。以色列情報圈早先研判，伊朗尚未決定報復時機與方式，而伊朗最高領袖哈米尼可能在國際壓力和內部爭論下，延後、克制或盡量壓低報復強度，避免直接攻擊以國。

一位知情人士說，伊朗革命衛隊與新總統裴澤斯基安及其幕僚，雙方就回應哈尼雅之死的方式和時間有所爭論。革命衛隊主張發動比伊朗4月對以國大規模空襲更嚴重而且廣泛的回應，但裴澤斯基安方面認為中東緊張升高不利伊朗，應避免這類嚴厲回應。

另一位知情人士說，伊朗內部分歧持續，局勢仍在演變，這意味著伊朗決策仍可能生變。

此前引述西方國家情資的外媒報導稱，報復攻擊原預定5日發動，還有稱伊朗計畫在當地12日日落至13日日落的猶太節日「聖殿被毀日」發動。

但以色列情報圈仍研判，伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨將先行攻擊，報復其高階指揮官舒庫爾在黎巴嫩遇刺身亡，伊朗再參戰。消息人士說，真主黨和伊朗的攻擊規模恐超過前述4月報復行動，將用無人機及飛彈攻擊以色列中部的軍事目標，部分襲擊地點可能毗鄰平民人口聚集地。

以國最新情報評估伊朗很可能在近日對以色列報復攻擊。國防部長奧斯丁下令「喬治亞號」...
以國最新情報評估伊朗很可能在近日對以色列報復攻擊。國防部長奧斯丁下令「喬治亞號」潛艦前往中東增援。圖為該艦2020年航經波斯灣的資料照片。(路透)
國防部長奧斯丁下令航艦「林肯號」加速駛向中東，因應伊朗即將對以色列發動的攻擊。圖...
國防部長奧斯丁下令航艦「林肯號」加速駛向中東，因應伊朗即將對以色列發動的攻擊。圖為「林肯號」資料照片。(美聯社)

伊朗 以色列 國防部

上一則

4嫌冒充執法人員勒索南加男3700萬 華女疑為主謀未起訴

下一則

普亭：烏克蘭占俄領土圖增談判籌碼 將給「相對回擊」

延伸閱讀

伊朗議員警告 將突襲以色列復仇 「規模不下4月空襲」

伊朗議員警告 將突襲以色列復仇 「規模不下4月空襲」
防伊朗開戰 奧斯丁令美國導彈潛艇開赴中東

防伊朗開戰 奧斯丁令美國導彈潛艇開赴中東
開戰？以色列情報界：伊朗可能在以哈談判前報復攻擊

開戰？以色列情報界：伊朗可能在以哈談判前報復攻擊
加薩停火協議 以色列同意15日復談 伊朗或放棄報復

加薩停火協議 以色列同意15日復談 伊朗或放棄報復

熱門新聞

明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

2024-08-05 22:52
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35
共和黨總統候選人川普9日晚在蒙大拿州的造勢大會，雖因川普的直升機出現機械故障而嚴重推遲，但支持者仍堅持等到川普出現。(路透)

造勢人數輸對手 傳川普急了 罵賀錦麗「婊子」

2024-08-10 20:30

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集