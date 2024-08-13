4嫌冒充執法人員勒索南加男3700萬 華女疑為主謀未起訴

聯邦檢察官12日公布一項起訴，四名前執法人員和軍官2019年以執法行動為幌子，闖入南加州 爾灣(Irvine)一名男子的家中，拘禁其妻小並以暴力手段勒索他近3700萬元及價值數百萬元的公司股份；然而據信為該案主謀的中國女子卻未被起訴。

洛杉磯時報報導，這四名男子被檢方稱為「傭兵團」，分別是蘭克福(Steven Arthur Lankford)，2020年退休 的洛郡警局警官；63歲的科扎特(Glen Louis Cozart)，前厄普蘭(Upland)警長辦公室警官；39歲的前英國軍人特貝特(Max Samuel Bennett Turbett)；41歲的前澳洲 軍人哈特(Matthew Phillip Hart)。

根據聯邦起訴書，2019年6月某日早晨蘭克福駕駛一輛沒有警察標誌的公家車，四人進到被害人屋內後拘留其一家四口數個小時。蘭克福拿出一份假造的紅色通緝令(Red Notice)，被害人解釋這些指控並不屬實，並要求聘請律師。被害人接著被推撞牆上、掐著脖子，脅迫下簽署文件放棄了他在江蘇聖奧化學科技公司(Jiangsu Sinorgchem Technology Co. Ltd.)的股份，這是一家中國橡膠化學品製造商。蘭克福威脅如果被害人通報這一事件，他將被逮捕並驅逐出境。

如果被告四人的串謀敲詐勒索、企圖敲詐勒索、串謀侵犯權利、以法律名義剝奪權利等罪名成立，可能面臨最高20年監禁。

而據信為主謀的中國女公民與被害人共同經營生意，兩人一直有公司所有權糾紛。該女子2018年12月找上在澳洲經營討債公司的特貝特，稱「訴訟不是處理糾紛的明智方式」，要求特貝特以「不同手段解決問題」，事成後「大家就能退休了」。女子與特貝特2019年6月起草和解協議，試圖轉讓被害人的資產；特貝特再雇用蘭克福，讓他用警方系統搜尋被害人的個資。該女子2019年11月向特貝特公司支付約41萬9813元，還發電郵感謝他「出色的工作」。