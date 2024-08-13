降低衝突 美中再開金融小組會議 美財政部助理部長領軍

由財政部 助理部長領軍的代表團12日已出發前往中國，將與當地官員召開會議，將就美中兩國經濟關係以及貿易衝突等問題進行交流。本周會議是金融工作小組第五次會議，也是第二次在中國召開。

紐約時報報導，將於15日與16日舉行的會議是透過去年成立的美中金融工作小組(U.S.-China Financial Working Group)召集，預計將討論維持經濟與金融穩定、資本市場以及遏制非法類鴉片止痛劑「芬太尼」(Fentanyl)流入美國的做法。這次美方代表團是由財政部助理部長尼曼(Brent Neiman)領軍，同行還包括聯準會與證券交易管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)等部會官員，預計會與中國人民銀行副行長宣昌能等多位官員會面。

雖然美中溝通情況在去年出現改善，但由於產業政策不一致以及中國在綠能 技術上掌握優勢造成經濟關係仍令人擔憂。拜登 政府在5月就多項中國進口商品課徵新關稅，包括電動車、太陽能電池、半導體與先進電池。美國還限制對中國部分領域的美國投資，政策制定者認為這些領域可能威脅到國家安全。尼曼說，「我們希望在此次會議中討論金融穩定、跨境資料問題、貸款與支付、私部門推動轉型融資的努力，以及在金融壓力下改善溝通的具體措施。」

美國和中國的金融監管機構今年一直在進行金融危機演練，以協調應對可能影響國際銀行業務或保險系統的危機。拜登政府也一直敦促中國採取行動，阻止用於製造芬太尼的化學物質出口到其他國家並走私到美國，本月中國宣布限制措施時，對此美國還認為是「寶貴的進展」。

不過，兩國之間的其他經濟問題仍然存在爭議，財政部長葉倫(Janet L. Yellen)於4月訪問中國時，曾要求中國停止向全球市場大量供應廉價的潔淨能源產品，並警告其過剩的產能將會扭曲全球供應鏈。