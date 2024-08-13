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降低衝突 美中再開金融小組會議 美財政部助理部長領軍

編譯莊瑞萌／綜合報導

財政部助理部長領軍的代表團12日已出發前往中國，將與當地官員召開會議，將就美中兩國經濟關係以及貿易衝突等問題進行交流。本周會議是金融工作小組第五次會議，也是第二次在中國召開。

紐約時報報導，將於15日與16日舉行的會議是透過去年成立的美中金融工作小組(U.S.-China Financial Working Group)召集，預計將討論維持經濟與金融穩定、資本市場以及遏制非法類鴉片止痛劑「芬太尼」(Fentanyl)流入美國的做法。這次美方代表團是由財政部助理部長尼曼(Brent Neiman)領軍，同行還包括聯準會與證券交易管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)等部會官員，預計會與中國人民銀行副行長宣昌能等多位官員會面。

雖然美中溝通情況在去年出現改善，但由於產業政策不一致以及中國在綠能技術上掌握優勢造成經濟關係仍令人擔憂。拜登政府在5月就多項中國進口商品課徵新關稅，包括電動車、太陽能電池、半導體與先進電池。美國還限制對中國部分領域的美國投資，政策制定者認為這些領域可能威脅到國家安全。尼曼說，「我們希望在此次會議中討論金融穩定、跨境資料問題、貸款與支付、私部門推動轉型融資的努力，以及在金融壓力下改善溝通的具體措施。」

美國和中國的金融監管機構今年一直在進行金融危機演練，以協調應對可能影響國際銀行業務或保險系統的危機。拜登政府也一直敦促中國採取行動，阻止用於製造芬太尼的化學物質出口到其他國家並走私到美國，本月中國宣布限制措施時，對此美國還認為是「寶貴的進展」。

不過，兩國之間的其他經濟問題仍然存在爭議，財政部長葉倫(Janet L. Yellen)於4月訪問中國時，曾要求中國停止向全球市場大量供應廉價的潔淨能源產品，並警告其過剩的產能將會扭曲全球供應鏈。

財政部 拜登 綠能

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