震感強烈…南加規模4.4地震 震央僅距華埠5哩

南加州12日中午發生規模4.4的淺層地震，所幸損害不大。圖為洛杉磯市中心的交通未受重大影響。(美聯社)

南加 州12日中午12時20分發生規模4.4地震 ，這次地震影響範圍很廣，從大洛杉磯 地區一直到聖地牙哥都可感受強烈震動，建築物搖晃，廚房的盤子嘎嘎作響，路邊汽車警報器響起，但沒有接到重大損失或人員傷亡的報告。

美國地質調查所(US Geological Survey)表示，這次地震震央位於洛杉磯高地公園(Highland Park)附近，位於洛杉磯市政廳東北部約6.5英里處，距離華埠只有約5哩，震源深度約7.5英里。

USGA位於洛杉磯市中心的辦公室分享地質專家在地震發生時，躲在桌子底下的照片。南加地震專家瓊斯(Lucy Jones)表示，造成本次地震的地震帶，與1987年惠提爾斷層地震(Whittier Narrows quake)相同。

根據USGS社區報告頁面顯示，從大洛杉磯地區以南到聖地牙哥，以東到棕櫚泉(Palm Springs)沙漠地區都有震感；更有從洛杉磯西北約100英里處的聖華金谷(San Joaquin Valley)南部提交的。

一棟醫療大樓劇烈晃動，ESPN的正在進行的現場採訪被迫中斷；橘郡迪士尼樂園所在的安那罕(Anaheim)地面發生晃動；洛杉磯著名的勞利亞谷(Laurel Canyon)大街住有許多名人，當地住宅的餐具發出嘎嘎聲，社交媒體上的照片顯示，洛杉磯一家目標百貨商店的地板上散落著洗髮水瓶和其他物品。

南巴沙迪那市居民陳小姐表示，當時她正在當地餐廳用餐，感受到強烈震動，餐廳內的顧客紛紛奪門而出。蒙特利公園市的姜小姐初以為是施工引起的震動，但隨即發現震感異常強烈。住在羅蘭岡(Rowland Heights)的林小姐也表示感受到強烈震動，近期似乎頻繁發生地震。

洛杉磯捷運(Metro)表示，暫未收到任何物品損壞或人員傷亡報告，捷運仍保持正常營運。