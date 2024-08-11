我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

斡旋以哈、蘇丹戰火 拜登盼留政治遺產

編譯中心／綜合報導
任期所剩不多的拜登總統要取得在歷史上的地位，並不容易。圖為拜登去年10月18日趕赴以色列，在機場擁抱以國總理內唐亞胡，表達支持以色列抵抗哈瑪斯。(美聯社)
任期所剩不多的拜登總統要取得在歷史上的地位，並不容易。圖為拜登去年10月18日趕赴以色列，在機場擁抱以國總理內唐亞胡，表達支持以色列抵抗哈瑪斯。(美聯社)

拜登總統的任期僅剩5個多月，他與執政團隊對加薩走廊和蘇丹採取更大膽也更高風險的外交手段，不僅是盼在棘手戰事熱點取得進展，或許也是為了留下更多政治遺產。

國際媒體報導，拜登2020年競選總統期間，主打自己具備豐富外交政策經驗，並承諾比起前總統川普，他會以更常規的方式履行總統職務。

法新社報導，但華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)學者卡圖勒斯(Brian Katulis)表示：「(拜登)他們就任時的口號之一就是外交優先，但我真的很難指出他們在哪個區域取得重大突破，一個令人忍不住驚嘆『哇！』的時刻。」

拜登近日罕見以個人名義加入埃及與卡達領袖行列，他們不僅敦促以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯達成停火協議，並邀請交戰雙方於本月15日在杜哈 或開羅恢復談判。

美國國務卿布林肯日前則公開呼籲蘇丹交戰雙方，本月14日在瑞士展開由美國斡旋的停火會談。

儘管較少登上媒體頭條，蘇丹國內互相敵對的將領們自去年開戰以來，已有數以萬計人喪命。各方擔憂，蘇丹將繼1980年代的衣索比亞之後爆發大饑荒。

美國特使數月來為調停以哈戰爭、蘇丹內戰辛苦奔走，然而鮮少達成具體成果。這兩場衝突恐怕都有損拜登政治聲望。

英國智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)美國暨美洲計畫主任文加梅林(Leslie Vinjamuri)指出，拜登顯然感到「強烈急迫感」，不願在諸多戰火持續肆虐的情況下卸任。

文加梅林說道：「拜登最不樂見的，就是中東爆發毀滅性戰爭成為他的政治遺產，且這也可能侵蝕(副總統)賀錦麗的選情。」

拜登 加薩 皇家

上一則

拜登早料到會是過渡總統 坦言「年齡」難以啟齒

下一則

阻止伊朗坐大 美重新開放賣武器給沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

拜登早料到會是過渡總統 坦言「年齡」難以啟齒

拜登早料到會是過渡總統 坦言「年齡」難以啟齒
賀錦麗對台灣、中國態度為何 過去重點發言一次看

賀錦麗對台灣、中國態度為何 過去重點發言一次看
紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普

紐時民調：賀錦麗在3關鍵搖擺州超前川普
拜登任期將屆盼留政治遺產 致力平息以哈、蘇丹戰火

拜登任期將屆盼留政治遺產 致力平息以哈、蘇丹戰火

熱門新聞

明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

2024-08-05 22:52
川普。(美聯社)

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

2024-08-09 22:35

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點