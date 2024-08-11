斡旋以哈、蘇丹戰火 拜登盼留政治遺產

任期所剩不多的拜登總統要取得在歷史上的地位，並不容易。圖為拜登去年10月18日趕赴以色列，在機場擁抱以國總理內唐亞胡，表達支持以色列抵抗哈瑪斯。(美聯社)

拜登 總統的任期僅剩5個多月，他與執政團隊對加薩 走廊和蘇丹採取更大膽也更高風險的外交手段，不僅是盼在棘手戰事熱點取得進展，或許也是為了留下更多政治遺產。

國際媒體報導，拜登2020年競選總統期間，主打自己具備豐富外交政策經驗，並承諾比起前總統川普，他會以更常規的方式履行總統職務。

法新社報導，但華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)學者卡圖勒斯(Brian Katulis)表示：「(拜登)他們就任時的口號之一就是外交優先，但我真的很難指出他們在哪個區域取得重大突破，一個令人忍不住驚嘆『哇！』的時刻。」

拜登近日罕見以個人名義加入埃及與卡達領袖行列，他們不僅敦促以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯達成停火協議，並邀請交戰雙方於本月15日在杜哈 或開羅恢復談判。

美國國務卿布林肯日前則公開呼籲蘇丹交戰雙方，本月14日在瑞士展開由美國斡旋的停火會談。

儘管較少登上媒體頭條，蘇丹國內互相敵對的將領們自去年開戰以來，已有數以萬計人喪命。各方擔憂，蘇丹將繼1980年代的衣索比亞之後爆發大饑荒。

美國特使數月來為調停以哈戰爭、蘇丹內戰辛苦奔走，然而鮮少達成具體成果。這兩場衝突恐怕都有損拜登政治聲望。

英國智庫「皇家 國際事務研究所」(Chatham House)美國暨美洲計畫主任文加梅林(Leslie Vinjamuri)指出，拜登顯然感到「強烈急迫感」，不願在諸多戰火持續肆虐的情況下卸任。

文加梅林說道：「拜登最不樂見的，就是中東爆發毀滅性戰爭成為他的政治遺產，且這也可能侵蝕(副總統)賀錦麗的選情。」