以色列空襲加薩學校釀近百死 賀錦麗促停火

加薩巴勒斯坦居民10日對死於空襲的家人痛哭。以色列10日襲擊加薩市一所學校，當地搜救人員稱造成至少93人死亡。(美聯社)

以色列 國防軍10日清晨空襲加薩 地區的一所學校，造成大量人員傷亡。哈瑪斯 方面稱，這座校舍目前正用於收容難民，且空襲發生時正值穆斯林禱告期間。以色列軍方則認為，這座校舍目前被哈瑪斯恐怖分子用作指揮中心。

路透報導，哈瑪斯控制的巴勒斯坦民防發言人巴薩爾(Mahmoud Bassal)在電視新聞發布會上說。已有超過93人死亡，其中包括11名兒童和6名婦女，還有身分不明的遺骸。在遭空襲的校舍內目前總共居住有約6000名避難者。哈瑪斯管理的政府媒體辦公室在另份聲明中表示，該建築群在其居住者正在進行黎明祈禱時遭到襲擊。

以色列的攻擊立即引起阿拉伯國家、土耳其、法國、英國和歐盟的譴責。路透報導，聯合國指派的獨立人權專家指控以色列正在加薩走廊犯下「種族滅絕」。聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯(Francesca Albanese)在社群媒體平台X發文指出：「以色列正按一個個街區、醫院、學校、難民營和安全區，一次次滅絕巴勒斯坦人。」艾班尼斯還說，以色列人是使用「美國與歐洲的武器」對巴勒斯坦人進行這類打擊。這是自去年10月爆發以哈戰爭以來，傷亡最慘重的一次空襲。

。 以色列10日襲擊加薩市一所學校，當地搜救人員稱造成至少93人死亡。(美聯社)

美國表達深切關注。正在競選下屆總統的副總統賀錦麗10日在亞利桑納州鳳凰城競選被媒體問及時表示，「再次有太多平民被殺」。賀錦麗重申美國的呼籲說，「我們需要達成人質協議和停火。」

以色列國防軍則說，9日夜間到10日淩晨對藏匿在加薩北部一座校舍內的哈瑪斯指揮中心發動空襲，「恐怖分子被命中」。以軍指，哈瑪斯將指揮部設置在校園內的一座清真寺旁邊。軍方並沒有透露此次空襲造成的傷亡狀況，只是強調空襲前「採取了大量措施以盡可能減小對平民的危險」，其中包括「使用精確制導彈藥」，「空襲目標是藏匿在建築物內的哈瑪斯指揮所，武裝分子正研商攻擊以軍」。

以色列方面認為，極端武裝分子正是在這座校舍內策畫針對以色列的襲擊，並再次指責哈瑪斯在平民居住區內從事軍事行動，「將平民當作恐怖行動的盾牌，從而系統性地違反國際法。」據聯合國方面統計，去年10月以色列遭恐襲採取報復後截至今年7月初，加薩地區總共564處校舍中，已有477處在過去幾個月中被直接命中或者損毀。

就在以色列空襲發生前，布林肯國務卿和以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)剛通過電話。布林肯在重申美國對以色列之安全承諾的同時，也警告說，加薩戰事的升級不符合任何方面的利益。布林肯對加蘭特強調加薩停火的迫切性，認為停火有助於哈瑪斯釋放以色列人質並「重建地區廣泛穩定的環境」。

美國、埃及及卡達8日雖敦促以色列與哈瑪斯，15日在卡達杜哈或開羅恢復停火與釋放人質談判，以色列也已回應將派代表參加，但以國10日仍進行空襲所安置難民的學校，傷亡慘重。

居間調解加薩停火的埃及則表明，以軍10日空襲凸顯以色列無意達成停火協議並使戰爭落幕；約旦也加以譴責並指控以國公然違反國際法；卡達更要求立刻展開調查。土耳其則痛批涉及危害人類罪