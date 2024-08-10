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因新冠疫情停刊4年 「花花公子」明年2月復出

編譯易起宇／綜合報導
知名成人雜誌「花花公子」預定明年2月復刊，重新推出紙本雜誌。圖為過去的「花花公子」雜誌封面。(美聯社)
知名成人雜誌「花花公子」預定明年2月復刊，重新推出紙本雜誌。圖為過去的「花花公子」雜誌封面。(美聯社)

美國知名成人雜誌「花花公子」(Playboy)母公司PLBY集團在8日表示，在四年前因新冠疫情而決定停刊紙本雜誌後，將於明年2月以一本「年度版」重新復刊。

這家洛杉磯公司說：「這些備受期待回歸的『花花公子』系列內容，將為這個品牌的傳奇經典開啟新篇章，並為這家公司的旗艦資產慶祝70周年。」

2020年3月，該公司執行長柯恩(Ben Kohn)在Medium網站發文表示，新冠疫情加速了公司對這本雜誌的計畫。

自從2017年創辦人海夫納(Hugh Hefner)過世後，花花公子雜誌便已逐漸減少發行頻率。

柯恩當時說：「我們被迫加速一直以來的內部討論，有關如何轉變我們的美國紙本刊物，來更符合當今消費者的需求。」

該公司8日表示，已任命曾在GQ和滾石雜誌擔任高階主管、並在Men's Journal擔任過總編輯的希利(Mark Healy)，擔任這本2020年來首本花花公子紙本雜誌的總編輯。

儘管宣布復刊，但花花公子正面臨一個充滿挑戰的環境。

該公司近年來已成為一家以授權為主的企業，透過將Playboy的名稱和招牌的兔子商標放到服飾、賭場、香水、皮夾等商品上，賺取授權費。

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