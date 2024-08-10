串流崛起帶動「剪線潮」 有線電視產業加速崩塌

美國兩大有線電視業者難敵「剪線潮」。圖為華納兄弟探索。(路透)

美國兩大電視業者派拉蒙全球(Paramount Global)與華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)，上季總共減記旗下有線電視頻道的價值150億元，凸顯這個曾為媒體史上獲利最豐厚的事業，正加速崩頹。

派拉蒙和WBD的上季財報，都顯示串流服務事業改善跡象，就連迪士尼 (Disney)的串流事業也首度轉盈，但這些獲利仍難以彌補電視頻道所流失的收入。

派拉蒙8日宣布，減記MTV、Nickelodeon及Comedy Central等有線電視頻道的價值59.8億元，並將在美國裁員 15%、約2000人。派拉蒙上季每股盈餘為0.54元，營收年減10.5%至68.1億元，其實都高於市場預期，9日早盤股價漲3%，但今年截至8日仍累計跌逾30%。

華納兄弟探索也公布，減記CNN、HGTV及Food Network等有線電視頻道的價值90億元，原因包括未能與美國職籃聯盟(NBA )延長轉播合約。

這些行動顯示老牌娛樂業者持續苦於因應過去15年來，串流服務崛起所帶動的「剪線(取消訂閱有線電視)潮」。數十年來，有線電視頻道提供穩健的廣告營收與豐厚的傳輸費用，但LightShed合夥公司分析師葛林菲爾德指出，如今這些事業卻反而讓老牌媒體業者芒刺在背。

擁有HBO和華納兄弟影業的華納兄弟探索執行長薩斯拉夫(David Zaslav)說，現在老牌媒體業者的市場估值和情勢，和兩年前又截然不同。MoffettNathanson分析師團隊估算，今年第1季美國有240萬名付費電視訂戶「剪線」，為史上最糟。