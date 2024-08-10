小摩執行長戴蒙：美國夢正消失 寄望下任總統推更高明政策

摩根大通執行長戴蒙希望下任總統聚焦於「能提供人民保護、進步、繁榮的更高明政策」。(路透)

調查顯示，近半數美國人不再相信宣稱「不論出身好壞，只要努力就能成功」的美國夢。就連摩根大通 執行長戴蒙(Jamie Dimon)也對此表達憂慮。

華府智庫Pew Research上月訪調8709名美國人，53%相信美國夢仍有實現的可能；41%認為它曾經得以實現，而其餘6%認為從來沒有這個可能性。

進一步分析顯示，較年長的有錢白人，表示相信的比率最高。目前為止，65歲以上受訪者當中，68%說美國夢仍有可能實現。但隨著年齡層逐漸降低，相信此說的比率也越低。18至29歲的受訪者中，只有39%表示相信，其餘認為美國夢永遠無法實現。

以收入而論，分布的情形也很類似。收入位於頂端的受訪者中，64%認為自己有可能實現美國夢；而收入位於底端的人，僅39%相信美國夢仍然存在。

現年68歲，自2006年起執掌美國最大銀行、去年薪酬高達3600萬元的戴蒙，對此現象感到憂心。他在上周投書華郵 的文章中提及，希望下任美國總統聚焦於「能提供全體人民保護、進步、繁榮的更高明政策」。

戴蒙說：「對許多人而言，美國夢正在消失，因為機會不均等，許多市中心貧民區和鄉村地區的學生，學不到取得好工作所需的技能。而這些問題不必然難以解決。」

他也重申，勞動所得稅抵免(EITC)政策亟需改革，讓「最有需要的個人和社群，得到他們迫切需要的收入」。

他不止一次公開表示，應加重美國富人的稅，以支持較貧困的國人，「低收入 者面臨較多犯罪、健康較差、能就讀的好學校也較少。這簡直不可置信」。

戴蒙在文章中強調社會階層向上流動的必要，他補充道，「良好政策的缺乏，正在傷害我們的國家，尤其是弱勢族群」。