我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

美中關係緊張 反對壓力高漲 姊妹城市進退兩難

編譯潘勛／綜合報導
印第安納州卡梅爾市最近終止與中國湖北省襄陽市的姊妹市關係。(美聯社)
印第安納州卡梅爾市最近終止與中國湖北省襄陽市的姊妹市關係。(美聯社)

美、中關係緊張，大多數民調指美國民眾對中國觀感不佳，各城市與中國都市結為姊妹市一度被視為友好、創造就業投資的行為，目前面臨的反對壓力愈來愈高漲；有的美方城市切斷與中國城市的姊妹市關係，認為可減少中國共產黨的影響力；但別的城市則認為保持關係對理解文化很重要，使得美、中城市關係進退兩難。

「南華早報」9日報導，印地安納州通過新州法，禁止州內城市與新與中方城市締結姊妹市關係，自7月1日生效。人口10萬1000人的卡梅爾市(Carmel)因此結束與中國湖北省襄陽市的姊妹市關係，市長芬坎(Sue Finkam)指出，這樣中國共產黨就無法再影響她的城市。

但65哩外，人口5萬1000人的哥倫布市(Columbus)認為要維持下去；市長佛頓(Mary Ferdon)認為，結為姊妹市的用意、宗旨在促進兩種文化能有更廣的理解，實在很重要。

美、中城市、州省締結姊妹關係，一度被視為就業及投資的來源，目前卻面臨美方的質疑；畢竟兩國關係跌到谷底，民調另指出，五分之四的美國人對中國為觀感不佳。

在國家等級，共和黨聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)、聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)都提出「姊妹市透明法案」(Sister City Transparency Act)，以國家安全為由，用意在審核一切國家等級以下的結盟關係。

33州去年提出81條法案，限制中國國民購買州內土地；為數更多的社區也以國家安全、貿易機密為考量，阻止中國投資購買軍事設施附近的土地，全美軍事設施數目約4000。

拉諾瓦大學(Villanova University)政治學助理教授塞利格森(Deborah Seligsohn)表示，美國目前該向中國學習的程度，正如中國向美取經，但美方對兩國城市文流、關係設限，彷彿只該中方向美方示好。

投資 就業 民調

上一則

小摩執行長戴蒙：美國夢正消失 寄望下任總統推更高明政策

下一則

因新冠疫情停刊4年 「花花公子」明年2月復出

延伸閱讀

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」
推動修正冒犯君主罪得罪當道 泰憲法法院解散前進黨

推動修正冒犯君主罪得罪當道 泰憲法法院解散前進黨
增強港人憂患意識 香港國安展廳6日開幕

增強港人憂患意識 香港國安展廳6日開幕
網路壓力大 Z世代被迫完美

網路壓力大 Z世代被迫完美

熱門新聞

明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53
社群媒體X平台老闆馬斯克。（路透）

馬斯克散布美國大選不實言論 瀏覽量高達12億

2024-08-09 07:22
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
副總統賀錦麗與丈夫任德龍。(美聯社)

賀錦麗丈夫認醜聞 第1段婚姻曾出軌 讓女兒的保母懷孕

2024-08-05 22:52

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸