華府樓宇局華裔副局長兼差2全職被罰款 辭職

前華盛頓市樓宇局副局長卡洛琳‧連。(取自Falls Church City市議會官網)

首都華盛頓市府一項調查顯示，該市樓宇局(D.C. Department of Buildings)華裔 副局長卡洛琳‧連(Caroline Lian)，因被發現在「居家辦公」期間私下從事另一份全職工作，日前由華府 道德操守與政府問責委員會(BEGA)處以2萬5000元罰款；卡洛琳‧連在事發後已從樓宇局辭職。

根據華府道德與政府問責委員會的報告稱，卡洛琳‧連為華府樓宇局副局長，她同時也是Falls Church市的市議員，據指出，她在華府辦公期間也會處理Falls Church的議會事務。不過，除了上述兩個工作外，她從未披露自己另外還在住房金融公司房利美(Freddie Mac)任職，且年薪達到六位數。

樓宇局發言人7日表示，該機構已接受卡洛琳‧連的辭呈，且立刻生效；發言人稱，「樓宇局致力完成為華府居民、企業、遊客服務的使命，並將採取更多措施，確保所有員工遵守規定」。

BEGA報告指出，卡洛琳‧連在辭職前為樓宇局排名第二的官員，她在2022年10月受聘為該局的執行長，去年更晉升為副局長，年薪17萬5000元，此職位讓她在樓宇局處於關鍵決策的位置，樓宇局主要負責華府的法規執行及建築檢查等工作。

根據BEGA的調查結果顯示，卡洛琳‧連從未在規定的財務披露表中說明自己也在房利美擔任風險管理總監，且年薪達六位數。

報告稱，雖然卡洛琳‧連公開自己在Falls Church市擔任市議員的信息(該職務屬於兼職，年薪9200元)，但BEGA發現，她在華府工作日期間去參加Falls Church市議會會議的次數超過10次，此外，她還少報了這份市議員的收入，這部分她後來已更正。

卡洛琳‧連是近幾個月來，第二位因利用辦公工作時間，從事另一項全職工作，被道德操守委員會處罰的高階管理職位雇員。

之前一位涉嫌利用辦公時間從事其他額外工作者，為華府公共圖書館 的前人力資源主管，她在今年5月已經辭職，BEGA發現她在私人公司有份全職工作，同時兼職擔任助產士，多重工作讓這位主管執行市府職務受到影響。

不過，與卡洛琳‧連不同的是，這名前人力主管在其財務披露表中，均列出了市府以外的工作收入。