互傳反猶太簡訊 哥大3高管辭職 今秋新學年恐現新一波挺巴浪潮

哥倫比亞大學三名高管因在一個猶太議題的活動上，互發短訊分享帶有對猶太人貶損的內容，已經辭職。圖為該校今年4、5月間爆發的挺巴抗議活動。(美聯社)

哥倫比亞大學三名高管因在一個猶太 議題的活動上，互發簡訊分享帶有對猶太人貶損的內容，被校方勒令無限期休假接受調查後，現證實三人已經辭職。

三人分別是是哥倫比亞學院(Columbia College)副院長兼行政長蘇珊．張金(Susan Chang-Kim)、大學生生活主任克羅姆(Cristen Kromm)、負責學生和家庭支持的副院長帕塔什尼克(Matthew Patashnick)。

哥大 發言人斯萊特(Samantha Slater)透過電郵確認三人辭職，但未進一步說明，這三位高管也拒絕回應查詢。

三人今年5月在校內一個討論猶太人生活及校內的反猶主義活動上，互發帶貶意的簡訊及嘲諷，經保守派媒體「華盛頓自由燈塔」取得並公開。校長莎菲克(Minouche Shafik)及教務長奧林托(Angela Olinto)先讓三人無限期休假，7月8日在給全校教職員及學生的信件中表示，三人已被永久解除職務。另一涉事的學院院長索雷特(Josef Sorett)雖有參與討論，但在致歉後繼續保留原職。

這一事件讓校方非常尷尬，因為大學管理層一直試圖說服國會、校友及猶太裔學生，校方認真對待校園裡的反猶太主義。

在這個被哥大校友稱為「簡訊門」的醜聞發酵的同時，校長莎菲克及校方其他高管，也開始做好準備，應對今年秋季新學年可能出現的新一波親巴勒斯坦 激進主義浪潮。

沙菲克早於7月已宣布，對於涉及抗議者、社區對話及檢討抗議規則等問題時，會採取新的介入程序，包括可能賦予校園警察新的逮捕權限，但這是初步構想，尚未正式提交給哥大的大學評議會考慮。

大學評議會成員、天文學教授阿普爾蓋特(James Applegate)說，早在今年初反猶太浪潮開始高漲時，已非正式討論過這個構想，無論出於何種目的，抗議一定要和平舉行，否則會由警方採取行動。