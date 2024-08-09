來自中國同一孤兒院 被領養2華女成好友 車禍陰陽兩隔

兩名年輕華人女子自幼從中國的同一間孤兒院，被領養至美國明尼蘇達州 展開新生活，24年來從幼兒園到高中都同校，情同手足，卻因日前的一場車禍而陰陽兩隔。

明尼蘇達州明星論壇報(Star Tribune)報導，生於中國安徽省的霍莉(Holly)飄洋過海加入伊甸草原(Eden Prairie)的博格斯仲(Bergstrom)家庭，卡姆琳(Camryn)則被馬斯(Masse)家人領養，而馬斯一家人隨後遷居明州 雙子城。

過去24年間，霍莉‧博格斯仲和卡姆琳‧馬斯一直是最要好的朋友，她們從幼兒園到伊甸草原高中畢業都讀同一所學校，友誼持續到成年之後。

孰料，霍莉、卡姆琳及其男友3日傍晚開車在飛雲路(Flying Cloud Drive)等待左轉進入安德森湖大道(Anderson Lakes Parkway)時，困擾霍莉一輩子的認知障礙，讓坐在後座的她突然感到一陣焦慮。

霍莉突然開門下車、衝進車流中，被一輛休旅車撞上；坐副駕駛座的卡姆琳，從後照鏡中看著人行道上的霍莉倒地。

卡姆琳6日回想事發經過時說：「我下車，停頓了一會兒，走向倒臥人行道上的霍莉；我把她抱起來，移到中間。」

霍莉被送往HCMC醫院救治，4日不治，享年24歲。

南希‧博格斯仲(Nancy Bergstrom)在霍莉十個月大時收養她，她說明女兒為何會衝進車流的原因，原來霍莉患有「輕度認知障礙和非常嚴重的焦慮症」，這讓她有時候會「為所欲為」。

南希說：「整體情況綜合影響之下，造成她下車，想跑回家遛狗。」附近一輛警車鳴笛讓霍莉更加焦慮，「在她極度焦慮的情況下跳車，跑錯方向」。

南希表示，霍莉罹患的是「高功能焦慮症」，這代表她「不具備評估風險的完整認知能力」，且「她未意識到身處險境」。

南希表示，她希望撞上霍莉的女駕駛明白，她沒有錯，「我希望能和她談談，也替她難過」。

卡姆琳在霍莉4日晚逝世那天，透過社群媒體發文，回顧當天與摯友及他們最喜歡的老師一起喝咖啡、參觀寵物 店、去沙灘、觀賞奧運賽事並共進晚餐。但她們都不知道，那是兩人相處的最後一天。

卡姆琳寫道，「慶幸能和她(霍莉)共度一整天，並在她被送上救護車前，成為最後一個抱住她的人；我想念一起做壞事的夥伴，我知道妳現在過得很好。霍莉，我們都愛妳」。