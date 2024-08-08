防伊朗轟炸 以色列強化空襲警報、廣播系統

以色列全面防衛來自伊朗的攻擊飛彈。圖為今年4月部署在伊朗首都德黑蘭一座清真寺外的飛彈。(美聯社)

哈瑪斯 最高領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)在德黑蘭被暗殺，真主黨最資深指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)在貝魯特遭到襲擊，伊朗 明言採取報復行動，現已發出飛航警告，預示攻擊隨時發生。以色列 現正面臨多線戰爭的威脅。

哈瑪斯、真主黨、葉門胡塞「青年運動」武裝，所有這些都得到了伊朗的支持和資助。以色列總理內唐亞胡8月7日在會見一批新兵時，聲言「我們做好了防禦和進攻的準備，在打擊敵人的同時也決心保衛自己。」

今年4月14日，伊朗向以色列發動空前大規模攻擊，總計超過300多的無人機和飛彈射向以色列本土，這是為了報復4月1日以色列空襲伊朗駐敘利亞領事館、炸死伊朗革命衛隊指揮官札赫迪(Mohammad Reza Zahedi)，當時國際曾擔憂區域衝突升級，最終只是伊朗為了消氣，99%全被以色列防禦攔截。

但今次更關乎哈瑪斯與真主黨，即使是消氣，襲擊行動將會更大。華爾街日報報導，阿拉伯一些國家已替以色列和美國向伊朗傳話，若真主黨和伊朗的反擊過於激烈，比如攻擊特拉維夫或深入以色列領土，以色列就會準備開戰。伊朗當然也了解箇中風險，要看最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)如何拿捏。

以色列軍方處於高度戒備狀態，已加強全國範圍的空襲警報和廣播警報系統，一些目標地區，當地居民也獲得即時簡訊，如非必要，留在保護區內。

在海法市(Haifa)，公共防空洞配備了數位系統，以便在襲擊期間也可以與外界聯通，一些地下停車場已被批准作為臨時避難所。中部拉姆拉市(Ramla)的捐血血液收集中心，設有超厚混凝土牆、防爆門和氣閘。

環境保護部門也做了評估，以決定如何最好地保護導彈攻擊下的工廠，包括如何應對含石棉的建築物遭襲擊的後果。煉油廠自然也是受保護的設施。

此外，更重要是穩定金融秩序，以色列央行已做好充足的貨幣儲備以應對民眾的蜂擁提取，強調有充足的紙幣和硬幣供應。