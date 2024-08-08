戰事在即 埃、英要求航班避開伊朗領空 國際航空紛停飛

埃及要求所有航空公司7日避開伊朗領空，稱伊朗要軍事演習。（路透）

在巴勒斯坦的激進組織哈瑪斯 和真主黨高級領袖連續被刺殺後，埃及和英國7日各自要求本國航空公司避開伊朗 和黎巴嫩領空，因為嚴重關切此地區可能爆發更廣泛的衝突。

伊朗報復以色列 戰事在即，因應伊朗發布軍事演習通知後，埃及民航部7日已警告埃及所有航空公司8日避開伊朗領空三小時。路透報導，幾個小時後，英國向其航空公司發出了避開黎巴嫩領空的建議。

全球許多航空公司正在修改航班時刻表，以避開伊朗和黎巴嫩領空，同時取消飛往以色列和黎巴嫩的航班。

美聯社報導，巴勒斯坦激進分子「哈瑪斯」政治局主席哈尼雅(Ismail Haniyeh)上月31日在德黑蘭遭刺殺後，當地緊張局勢加劇，埃及民航部本月7日發布這項警告。

埃及當局發布的飛航公告(NOTAM)指出，這項指示從格林威治時間(GMT)8日凌晨1時至4時 ，即德黑蘭時間8日凌晨4時30分持續到清晨7時30分。

公告提及：「所有埃及航空公司應避免飛越德黑蘭飛航情報區(Flight Information Region)，越過該地區的任何飛行計畫均不被接受。」

黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)最高軍事指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)上月30日在貝魯特遭空襲身亡隔天，哈馬斯首領哈尼雅遇難，以色列在此之後便持續準備迎戰伊朗及其盟軍的報復。

伊朗和哈瑪斯指責以色列要對哈尼雅的死負責，以色列既不承認也不否認；路透報導，哈尼雅與舒庫爾遇害後，愈來愈多人擔心中東地區可能出現更廣泛的衝突。

馬來西亞航空(Malaysia Airlines)的MH17航班十年前在烏克蘭上空被擊落，造成機上298人全數罹難，飛越衝突地區的航班成為航空業的顯著安全疑慮。

伊朗地區緊張情事升級，許多國際航空公司暫停飛往黎巴嫩、以色列和伊朗的航班，英國和埃及7日要求航空公司迴避伊朗和黎巴嫩領空；航班追蹤網站Flightradar24資訊顯示，英國的航空公司目前沒有飛往黎巴嫩的航班。

美國聯合航空(United Airlines)上月31日起基於安全考量停飛特拉維夫(Tel Aviv)航線，該航空公司表示，「將密切關注事態發展，並根據機組員和乘客的安全考量，決定何時復飛」。

美國達美航空(Delta Air Lines)則表示，已暫停8月31日前往返紐約和特拉維夫的航班。

新加坡航空(Singapore Airlines)以安全為首要考量，2日起停止飛越伊朗領空，改採替代航線。