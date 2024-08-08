IS支持者計畫恐攻被捕 泰勒絲取消奧地利3場演唱會
奧地利當局7日表示，涉嫌計畫在維也納地區發動恐怖攻擊的兩名嫌犯已被逮捕，流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在奧地利的三天三場演唱會已經取消。
泰勒絲原定8月8日至8月10日在維也納舉辦三場演唱會，根據泰勒絲演唱會在奧地利承辦單位Barracuda Music的說法，演唱會已取消。
Barracuda Music在社群媒體發布貼文：「由於政府官員證實，真的有鎖定恩斯特哈佩爾球場(Ernst Happel Stadium)的恐怖攻擊計畫，為了所有人的安全，我們別無選擇，只能取消原定的三場演出。」
泰勒絲官方網站也標示奧地利演場會已經取消。
警方在維也納的記者會上說明，一名19歲的奧地利公民於7日上午在泰爾尼茨(Ternitz)被逮捕，警方確認其身分為伊斯蘭國(Islamic State) 支持者，另一人在當日上午稍晚在維也納被逮捕。
警方表示：「兩名嫌犯因網路變得更激進，一名19歲下奧地利(Lower Austria)公民在7月初宣誓效忠伊斯蘭國現任領袖。」
當局稱，在警方懷疑嫌犯在泰爾尼茨的住宅存有爆炸物後，兩人涉嫌開始著手恐怖攻擊的「具體預備措施」。
警方指出，在這名19歲嫌犯的家中還查獲化學物質，正在對其評估。
警方表示：「根據目前的調查觀點，我們認為攻擊目標是維也納地區的活動。」
演唱會承辦單位公告，所有被取消演出的演唱會門票將在接下來的10個工作日自動退款。
奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)在X平台發文，對演唱會取消表達遺憾，並且表示情況很嚴重，他感謝官員及早發現威脅，防止悲劇發生。
泰勒絲過去曾談到擔憂演唱會成為恐攻目標，2019年她告訴Elle雜誌，這是她最大的恐懼，她在Lover Tour巡演前表示：「在曼徹斯特體育場炸彈事件和拉斯維加斯音樂節槍擊事件後，這次巡演讓我完全感到害怕，因為我不知道如何在七個月期間保護300萬名粉絲的安全」、「為了確保粉絲安全，我們投入大量的計畫、費用和行動。」
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