IS支持者計畫恐攻被捕 泰勒絲取消奧地利3場演唱會

奧地利警察7日逮捕兩名聲稱發動恐攻的「伊斯蘭國」支持者後，美國流行樂天后泰勒絲取消在維也納8日到10日的三場演唱會。(美聯社)

奧地利當局7日表示，涉嫌計畫在維也納地區發動恐怖攻擊的兩名嫌犯已被逮捕，流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)在奧地利的三天三場演唱會已經取消。

泰勒絲原定8月8日至8月10日在維也納舉辦三場演唱會，根據泰勒絲演唱會在奧地利承辦單位Barracuda Music的說法，演唱會已取消。

Barracuda Music在社群媒體 發布貼文：「由於政府官員證實，真的有鎖定恩斯特哈佩爾球場(Ernst Happel Stadium)的恐怖攻擊計畫，為了所有人的安全，我們別無選擇，只能取消原定的三場演出。」

泰勒絲官方網站也標示奧地利演場會已經取消。

警方在維也納的記者會上說明，一名19歲的奧地利公民於7日上午在泰爾尼茨(Ternitz)被逮捕，警方確認其身分為伊斯蘭國(Islamic State) 支持者，另一人在當日上午稍晚在維也納被逮捕。

警方表示：「兩名嫌犯因網路變得更激進，一名19歲下奧地利(Lower Austria)公民在7月初宣誓效忠伊斯蘭國現任領袖。」

當局稱，在警方懷疑嫌犯在泰爾尼茨的住宅存有爆炸物後，兩人涉嫌開始著手恐怖攻擊的「具體預備措施」。

警方指出，在這名19歲嫌犯的家中還查獲化學物質，正在對其評估。

警方表示：「根據目前的調查觀點，我們認為攻擊目標是維也納地區的活動。」

演唱會承辦單位公告，所有被取消演出的演唱會門票將在接下來的10個工作日自動退款。

奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)在X平台發文，對演唱會取消表達遺憾，並且表示情況很嚴重，他感謝官員及早發現威脅，防止悲劇發生。