總理出逃 孟加拉臨時政府由諾獎得主領導

諾貝爾和平獎得主、經濟學家尤努斯獲得推倒前總理哈希納的學生領袖信任，將領導孟加拉臨時政府。(美聯社)

全球微型信貸(Microfinance)運動先驅、曾獲諾貝爾和平獎的孟加拉經濟學家尤努斯(Muhammad Yunus)，6日被任命為孟加拉臨時政府首席顧問，領導臨時政府。他曾是8月5日出逃的總理哈希納(Sheikh Hasina)的死對頭，兩人在政治、司法、金融等領域纏鬥十多年。

孟加拉國總統穆罕默德·謝哈布丁·楚普(Mohammed Shahabuddin Chuppu)6日宣布解散國民議會，為新的選舉做準備。他當天在與示威學生和軍方領導人會面後，回應學生的要求，宣布上述任命。

孟加拉國自7月以來就爆發了由學生發起和主導的反對政府公職配額制度的示威抗議活動，並引發演變成全國範圍內的流血騷亂。在孟加拉國執政已長達15年的總理哈希納5日被迫辭職後，逃離了孟加拉國，飛到印度。

楚普宣布解散國民議會，是在為選舉新的國民議會和新的總理鋪平道路。

學生團體「學生反歧視 運動」(Students Against Discrimination)主要領袖伊斯蘭(Nahid Islam)透過影片宣布：「我們已經決定，享譽國際的諾貝爾獎 得主尤努斯博士廣受認同，應該擔任臨時政府首席顧問。」

學生反歧視運動另一名重要領袖馬默德(Asif Mahmud)也在社群媒體臉書寫道：「我們信任尤努斯博士。」

現年84歲的尤努斯於1980年代創立鄉村銀行(Grameen Bank)，向數千萬農村婦女提供小額信用貸款 ，幫助消除孟加拉赤貧而聲名大噪，被稱為「窮人的銀行家」，這種貸款模式激發了全球各地的小額信貸扶貧運動，包括尤努斯在美國成立的非營利組織美國鄉村銀行(Grameen America)。他並因促進經濟發展而獲得2006年諾貝爾和平獎。

隨著他的成就與聲望，尤努斯曾短暫發展政治生涯，在2007年試圖組建自己的政黨。但他的政治野心遭到哈希納敵視，被她指控「吸窮人的血」。

尤努斯目前人在歐洲，一名貼身助理6日晚指出，尤努斯尚未收到任何軍方請他出面領導臨時政府的邀請。