我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

巴基斯坦男買兇 企圖暗殺川普 上月已遭逮捕

記者張聲肇／綜合報導
與伊朗有連繫的巴基斯坦人莫強特來美國雇殺手，企圖暗殺川普和兩黨高官，上月遭逮捕，罪名是「買兇謀殺」。(美聯社)
與伊朗有連繫的巴基斯坦人莫強特來美國雇殺手，企圖暗殺川普和兩黨高官，上月遭逮捕，罪名是「買兇謀殺」。(美聯社)

ABC新聞網6日報導，與伊朗有連繫的巴基斯坦人莫強特(Asif Merchant)來到美國雇殺手企圖暗殺川普和兩黨高官，上月已遭逮捕，罪名是「買兇謀殺」。

紐約布魯克林聯邦法院檔案顯示，46歲的莫強特接洽的對象是聯邦調查局的線民。刑事起訴書雖未說明他企圖謀殺的目標有哪些人，ABC新聞引述知情人士說，川普是其中之一。

莫強特7月12日被捕，川普7月13日在賓州遇襲，幸好只是耳部中彈。調查人員說，外國地下特工和朝川普開槍的20歲殺手克魯克斯(Thomas Crooks)沒有關係。不過，逮捕莫強特，仍可釐清川普出事現場保安的安排，何以最後一刻仍在調整。

司法部長加蘭德說，多年來，伊朗一直對蘇萊曼尼將軍(General Suleimani)遇刺案心存報復，不斷冒險悻進，想對美國官員下手，司法部積極遏阻，「本部將不遺餘力地阻撓執行伊朗對美國公民奸計的人，並繩之以法，更不容威權政權針對美國官員、危及美國國家安全的計謀。」

紐約東區的聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)說，莫強特替「海外某些人計畫在美國境內謀殺美國政府官員」。

美國官員說，今年4月，莫強特從伊朗來到美國後，找人幫忙執行暗殺計畫，這個人剛好就是執法單位的線人，獲知他的計謀後，將伊朗透過他企圖謀殺美國高官的計畫通報給執法單位。

今年6月，莫強特再度與線民接觸，還說這不是「只做一次」的機會，也會見了他以為要執行暗殺的人。聯邦偵結書指出，莫強特指名聘用25人，在暗殺成功後故意出面抗議，轉移民眾的注意力，還打算聘用一名女性擔任「偵察」工作。

莫強特還預付了5000元給暗殺小組，他自己打算暗殺進行時離開美國。他原計畫7月12日離開美國，美國政府當天就逮捕他。

伊朗 川普 司法部

上一則

和夏皮洛沒共鳴…賀錦麗選華茲 政績是關鍵 化學反應還很合拍

下一則

華茲夫婦常訪中國 早年在廣東教書 稱不應視中「敵人」

延伸閱讀

賀錦麗選戰節奏「超光速」 紐約時報分析有利選情

賀錦麗選戰節奏「超光速」 紐約時報分析有利選情
賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負
被馬斯克公開力挺 川普：「我別無選擇」只能支持電動車…轉頭秒嫌1點

被馬斯克公開力挺 川普：「我別無選擇」只能支持電動車…轉頭秒嫌1點
全球股市遭遇「黑色星期一」 川普又逮機會轟：都是賀錦麗害的

全球股市遭遇「黑色星期一」 川普又逮機會轟：都是賀錦麗害的

熱門新聞

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣