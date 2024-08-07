巴基斯坦男買兇 企圖暗殺川普 上月已遭逮捕

與伊朗有連繫的巴基斯坦人莫強特來美國雇殺手，企圖暗殺川普和兩黨高官，上月遭逮捕，罪名是「買兇謀殺」。(美聯社)

ABC新聞網6日報導，與伊朗 有連繫的巴基斯坦人莫強特(Asif Merchant)來到美國雇殺手企圖暗殺川普 和兩黨高官，上月已遭逮捕，罪名是「買兇謀殺」。

紐約布魯克林聯邦法院檔案顯示，46歲的莫強特接洽的對象是聯邦調查局的線民。刑事起訴書雖未說明他企圖謀殺的目標有哪些人，ABC新聞引述知情人士說，川普是其中之一。

莫強特7月12日被捕，川普7月13日在賓州遇襲，幸好只是耳部中彈。調查人員說，外國地下特工和朝川普開槍的20歲殺手克魯克斯(Thomas Crooks)沒有關係。不過，逮捕莫強特，仍可釐清川普出事現場保安的安排，何以最後一刻仍在調整。

司法部 長加蘭德說，多年來，伊朗一直對蘇萊曼尼將軍(General Suleimani)遇刺案心存報復，不斷冒險悻進，想對美國官員下手，司法部積極遏阻，「本部將不遺餘力地阻撓執行伊朗對美國公民奸計的人，並繩之以法，更不容威權政權針對美國官員、危及美國國家安全的計謀。」

紐約東區的聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)說，莫強特替「海外某些人計畫在美國境內謀殺美國政府官員」。

美國官員說，今年4月，莫強特從伊朗來到美國後，找人幫忙執行暗殺計畫，這個人剛好就是執法單位的線人，獲知他的計謀後，將伊朗透過他企圖謀殺美國高官的計畫通報給執法單位。

今年6月，莫強特再度與線民接觸，還說這不是「只做一次」的機會，也會見了他以為要執行暗殺的人。聯邦偵結書指出，莫強特指名聘用25人，在暗殺成功後故意出面抗議，轉移民眾的注意力，還打算聘用一名女性擔任「偵察」工作。

莫強特還預付了5000元給暗殺小組，他自己打算暗殺進行時離開美國。他原計畫7月12日離開美國，美國政府當天就逮捕他。