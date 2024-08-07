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哈尼雅遭暗殺「強硬派」辛瓦接掌哈瑪斯 恐加劇停火難度

記者胡玉立／綜合報導
加薩領導人辛瓦(圖)，6日被任命為哈瑪斯新領導人。(路透)
加薩領導人辛瓦(圖)，6日被任命為哈瑪斯新領導人。(路透)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)6日發表聲明，任命加薩領導人辛瓦(Yahya Sinwar)，接任甫於7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的前哈瑪斯領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)。

以色列軍方已認定辛瓦是去年10月7日對以國發動恐怖攻擊的首腦，正持續追捕他。以哈戰爭開始後，辛瓦不顧以國追殺，一直藏身加薩。由他出任哈瑪斯新領袖，彰顯哈瑪斯將持續奉行激進路線。

熟悉埃及和卡達斡旋加薩停戰談判的地區外交官表示：「這項任命，代表以色列需要在解決加薩戰爭問題上，直接面對辛瓦。」「這是一項不妥協的強硬信息。」

現年61歲的辛瓦生於加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)難民營，2017年被推選為加薩哈瑪斯領導人，在巴勒斯坦人中享有無情執行者、與以色列不共戴天敵人的聲譽。

伊朗已誓言要為哈尼雅身亡一事嚴厲報復，中東地區處於更廣泛衝突邊緣。儘管以色列尚未聲稱自己是暗殺哈尼雅事件主謀，但承認殺害其他數位哈瑪斯高層領袖。

對以色列來說，辛瓦繼任哈瑪斯領導人，證實哈瑪斯是致力摧毀以色列的敵人；以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)認為以國在加薩的行動必須堅持到底的看法，可能會更形強化。

白宮拒絕對辛瓦任命一事置評。但路透報導，熟悉華府想法的人士表示，這項選擇顯示，未來的停火談判，哈瑪斯的立場可能會更強硬、更難達成協議。不過，早在辛瓦獲任命之前，以色列即已明白，辛瓦對任何停戰協議都擁有最終決定權，哈瑪斯的聲明只是更加確定了這件事。

哈瑪斯官員哈姆丹(Osama Hamdan)告訴半島電視台，該組織仍致力達成停火協議，在哈尼雅領導下處理談判的團隊，將在辛瓦領導下繼續工作。

哈瑪斯 以色列 加薩

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