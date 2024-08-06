我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

極右「2025計畫」撰寫者沃特 再寫「180天過渡手冊」想助川普施政

記者張聲肇／綜合報導
「2025計畫」主要制定人沃特曾在2019年時擔任川普時期白宮預算室代理主任，熟稔聯邦政府人事規模與運作。(美聯社)
「2025計畫」主要制定人沃特曾在2019年時擔任川普時期白宮預算室代理主任，熟稔聯邦政府人事規模與運作。(美聯社)

震驚政壇的「2025計畫」主要制定人沃特(Russell Vought)撰寫了尚未曝光的「180天過渡作戰手冊」(180-Day Transition Playbook)， 以便迅速落實該計畫，避免川普開始執政的混亂。美聯社說他熟悉華府運作，川普一旦入主白宮，他是幕僚長人選之一。

沃特談到如何馴服「覺醒分子把持、已經武器化」的聯邦政府時，語氣就像是正在調兵遣將赴戰場的將帥。在他眼裡，政治上的反對派就是「攻擊目標的敵軍砲火」，戰友們在「敵軍刀槍面前要毫無懼色」，並稱他的政策建議為「作戰計畫」。如果川普贏得11月的選舉，沃特有機會｢大舉進攻」。

沃特是國會重量級保守派議員的顧問，川普執政時曾任白宮要職，深諳華府政壇運作的訣竅，退職後創立了挺川智庫，他6月受訪時表示，「如果我們不夠勇敢，就會遠離戰場。可是國家需要我們的地方正是戰場，不來一點衝突，我們救不了我們的國家。」

2025計畫長達920頁，準備共和黨再度執政時進行改革，執行項目包括趕走數千公務員，以川普死忠派取代；食品與藥物管理局核准的墮胎藥管理措施，予以推翻、逆轉。民主黨引述該計畫攻擊川普和共和黨人，對選民說2025計畫就是川普本色的極端版。

川普最近否認他和這個翻轉聯邦政府的計畫有任何瓜葛，說自己「不知道是誰負責」制定這計畫，他背書的是大家歡迎的共和黨政綱。

川普競選團隊7月30日還對2025計畫已死「大表歡迎」。同一日，該計畫的執行主任、前川普政府人事官員丹斯(Paul Dans)也鞠躬下台。但川普愈撇清關係，反而讓事情更複雜。

該計畫的作者群當中，包括沃特有二、三十人，曾在川普麾下任職。沃特曾任白宮管理與預算處處長，認識他的人說，就算他不是川普本人的死忠之士，絕對是川普理念的激進死忠派，某前同事形容他是「鬥志昂揚的戰士」。

川普 白宮 共和黨

上一則

中企來美投資遭質疑 專家憂美中恐雙輸

下一則

新民調：48% vs 44% 賀錦麗參選以來首次超前川普

延伸閱讀

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來
賀錦麗最新全國民調 領先川普1個百分點 創民主黨最佳紀錄

賀錦麗最新全國民調 領先川普1個百分點 創民主黨最佳紀錄
川普選范斯讓他聲勢看漲 德桑提斯不服…積極露面保地位

川普選范斯讓他聲勢看漲 德桑提斯不服…積極露面保地位
川普稱「別無選擇」支持電動車：因為馬斯克挺我

川普稱「別無選擇」支持電動車：因為馬斯克挺我

熱門新聞

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
共和黨副總統候選人范斯私下向金主表達拜下賀上是「耍陰招」。圖為范斯28日於明尼蘇達餐館用餐時與員工及客人交談畫面。(美聯社)

范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」

2024-07-29 22:10

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀