極右「2025計畫」撰寫者沃特 再寫「180天過渡手冊」想助川普施政

「2025計畫」主要制定人沃特曾在2019年時擔任川普時期白宮預算室代理主任，熟稔聯邦政府人事規模與運作。(美聯社)

震驚政壇的「2025計畫」主要制定人沃特(Russell Vought)撰寫了尚未曝光的「180天過渡作戰手冊」(180-Day Transition Playbook)， 以便迅速落實該計畫，避免川普 開始執政的混亂。美聯社說他熟悉華府運作，川普一旦入主白宮 ，他是幕僚長人選之一。

沃特談到如何馴服「覺醒分子把持、已經武器化」的聯邦政府時，語氣就像是正在調兵遣將赴戰場的將帥。在他眼裡，政治上的反對派就是「攻擊目標的敵軍砲火」，戰友們在「敵軍刀槍面前要毫無懼色」，並稱他的政策建議為「作戰計畫」。如果川普贏得11月的選舉，沃特有機會｢大舉進攻」。

沃特是國會重量級保守派議員的顧問，川普執政時曾任白宮要職，深諳華府政壇運作的訣竅，退職後創立了挺川智庫，他6月受訪時表示，「如果我們不夠勇敢，就會遠離戰場。可是國家需要我們的地方正是戰場，不來一點衝突，我們救不了我們的國家。」

2025計畫長達920頁，準備共和黨 再度執政時進行改革，執行項目包括趕走數千公務員，以川普死忠派取代；食品與藥物管理局核准的墮胎藥管理措施，予以推翻、逆轉。民主黨引述該計畫攻擊川普和共和黨人，對選民說2025計畫就是川普本色的極端版。

川普最近否認他和這個翻轉聯邦政府的計畫有任何瓜葛，說自己「不知道是誰負責」制定這計畫，他背書的是大家歡迎的共和黨政綱。

川普競選團隊7月30日還對2025計畫已死「大表歡迎」。同一日，該計畫的執行主任、前川普政府人事官員丹斯(Paul Dans)也鞠躬下台。但川普愈撇清關係，反而讓事情更複雜。

該計畫的作者群當中，包括沃特有二、三十人，曾在川普麾下任職。沃特曾任白宮管理與預算處處長，認識他的人說，就算他不是川普本人的死忠之士，絕對是川普理念的激進死忠派，某前同事形容他是「鬥志昂揚的戰士」。